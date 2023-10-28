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الصحة العالمية: تقارير مؤلمة جدا من غزة

10/28/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن التقارير التي ترد عن القصف المكثف في غزة "مؤلمة جدا ولا يمكن نقل المرضى ولا إيجاد مأوى آمن".
وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي في القطاع يجعل من المستحيل على سيارات الإسعاف الوصول إلى الجرحى، وفق الجزيرة.
وتابع: "لا نستطيع الوصول إلى موظفينا ومرافقنا الصحية في غزة ونشعر بالقلق على سلامتهم".
بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لشبكة إم إس إن بي سي، إن "قطع الاتصالات عن الطرف الآخر في الحرب منطق عسكري جيد".

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