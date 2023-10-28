الصحة العالمية: تقارير مؤلمة جدا من غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مدير منظمة
الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن التقارير التي ترد عن القصف المكثف في غزة "مؤلمة جدا ولا
يمكن نقل المرضى ولا إيجاد مأوى آمن".
وأضاف أن انقطاع
التيار الكهربائي في القطاع يجعل من المستحيل على سيارات الإسعاف الوصول إلى
الجرحى، وفق الجزيرة.
وتابع: "لا
نستطيع الوصول إلى موظفينا ومرافقنا الصحية في غزة ونشعر بالقلق على سلامتهم".
بدوره، قال
مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لشبكة إم إس إن بي سي، إن "قطع الاتصالات عن
الطرف الآخر في الحرب منطق عسكري جيد".
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