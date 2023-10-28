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لوكاشينكو يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط

10/28/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذر الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو من اندلاع حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط، إذا سمح العالم بتصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الراهن.

ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "قد تندلع حرب عالمية ثالثة من هناك، إذا بدأوا القتال مع إيران. ولم تعد إيران هي التي تجرهم، بل هم بدأوا يجرون الإيرانيين. ماذا تفعلون؟ هل لديكم أي حقائق تدل على تورط إيران في ذلك؟ إذا كانت هناك حقائق، فضعوها على الطاولة، وسننظر فيها. لكن أحدا لم يقدم أي ادعاء ضد إيران بناء على أي حقائق".

وأشار لوكاشينكو إلى أن استخدام طرفي النزاع للسلاح الذي ينتج في دولة أو أخرى، لا يدل على أي شيء. وأضاف: "نعم، الصواريخ والمسيرات (إيرانية الصنع) تستخدم. ومسيراتكم وصواريخكم تحلق في أوكرانيا أيضا... هناك تجارة أسلحة. هذا أمر سيء لكنه قانوني. ربما اشترى شخص ما من خلال أطراف ما.. واشترت حماس هذه الصواريخ. وكم عدد الأسلحة التي جاءت إلى هناك من أوكرانيا؟ إنها تظهر أرقام هذه البنادق الأمريكية. كلها مسجلة. وجاءت من أوكرانيا وما زالت تصل".

وأضاف أن بعض دول منطقة الشرق الأوسط بما فيها إيران سترد، إذا بدأت الولايات المتحدة قصف المنطقة من البحر المتوسط باستخدام حاملات طائراتها.

وتابع: "حاملة الطائرات في البحر المتوسط سيغرقونها وهذه كارثة. لذلك، هناك الكثير من الأمور التي تشير إلى احتمال نشوب صراع خطير، وربما حرب باستخدام أخطر الأسلحة. لا أحد يعرف كيف ستتطور الأحداث. وحتى الذين أثاروا هذه الفوضى هناك، وأعني هنا الأمريكيين، لا يعرفون إلى أين ستصل الأمور".

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