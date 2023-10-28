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وفاة 32 شخصًا بحادث على الطريق الصحراوي في مصر

10/28/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لقى 32 شخصًا مصرعهم، وأصيب 60 آخرون، فى حادث تصادم بين عدد كبير من السيارات، على طريق إسكندرية الصحراوي فى محافظة البحيرة.

وكان اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة على الطريق الصحراوى، وأمام الكيلو 132، حدث تسرب للزيت، أدى بعدها إلى تصادم عدد كبير من السيارات، واشتعال النيران بعدد منها.

وأسفر الحادث عن وفاة 32 شخصًا وإصابة 60 آخرين، ونقلوا إلى مستشفيات وادى النطرون وغرب النوبارية.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بتقديم تحرياتها حول الواقعة.

وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة على الطريق الصحراوى، وأمام الكيلو 134، حدث تسرب للزيت، أدى بعدها إلى تصادم عدد كبير من السيارات، واشتعال النيران بعدد منها.
والتهمت النيران 6 سيارات من بينهم أتوبيس و3 سيارات ملاكي وسيارة نقل ثقيل، ويقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية على طريق إسكندرية الصحراوى لتيسير حركة السيارات.
وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بتقديم تحرياتها حول الواقعة. "الأهرام"

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