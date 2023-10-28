وفاة 32 شخصًا بحادث على الطريق الصحراوي في مصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لقى 32 شخصًا مصرعهم، وأصيب 60 آخرون، فى حادث تصادم بين عدد كبير من السيارات، على طريق إسكندرية الصحراوي فى محافظة البحيرة.
وكان اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة على الطريق الصحراوى، وأمام الكيلو 132، حدث تسرب للزيت، أدى بعدها إلى تصادم عدد كبير من السيارات، واشتعال النيران بعدد منها.
وأسفر الحادث عن وفاة 32 شخصًا وإصابة 60 آخرين، ونقلوا إلى مستشفيات وادى النطرون وغرب النوبارية.
وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بتقديم تحرياتها حول الواقعة.
وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة على الطريق الصحراوى، وأمام الكيلو 134، حدث تسرب للزيت، أدى بعدها إلى تصادم عدد كبير من السيارات، واشتعال النيران بعدد منها.
والتهمت النيران 6 سيارات من بينهم أتوبيس و3 سيارات ملاكي وسيارة نقل ثقيل، ويقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية على طريق إسكندرية الصحراوى لتيسير حركة السيارات.
وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بتقديم تحرياتها حول الواقعة. "الأهرام"
MENAFN28102023000072011014ID1107322622
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.