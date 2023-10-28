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في ظل التوغل البري.. ماذا تمتلك حماس لمواجهة إسرائيل؟

10/28/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليته العسكرية في قطاع غزة، حيث كثّف من غاراته على شمال القطاع، تجاه بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا وأحياء المدينة، والتي ترافقت مع استمرار القصف المدفعي على طول مساحة خطوط التماس الشرقية في أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح وصولاً إلى مخيم البريج في وسط القطاع.
وبالتزامن مع توسيع الاحتلال الإسرائيلي عملياته في القطاع في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر الجاري، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها تخوض "اشتباكات عنيفة" في موقعين داخل القطاع في بيت حانون وشرق البريج، ومع توسيع العمليات البرية، تحدث متخصصون لـ"سكاي نيوز عربية" عن قدرات حماس على صد الهجوم.

تكتيكات حماس
يؤكد الباحث التركي المتخصص في الشأن الدولي، فراس رضوان أوغلو، أن سلاح الدرونات لن يكون فعالا بيد حماس في الفترة المقبلة، في ظل انتشار واسع لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على مدار الـ 24 ساعة في سماء قطاع غزة.

ويُضيف فراس رضوان، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، قد يكون الأمل معقودًا على سلاح صواريخ كورنيت الروسية الموجه بالليزر نظرًا لدقتها العالية في الاستهداف وقدرته التدميرية على استهداف وتعطيل المركبات المجنزرة والدبابات وناقلات الجند المدرعة.

ويقول فراس رضوان أوغلو، إن حركة حماس يمتلكون القدرة الخبرة القتالية الواسعة على الأرض فيما يعرف بحرب الشوارع فهي ملعبهم الأول والأساسي، و"أعتقد أن الدخول البري الإسرائيلي الشامل (الاجتياح) سيكون خطأً سياسيًا قبل أن يكون عسكريًا".

تتميز حماس بقدرتها على القتال من الأنفاق وتتبنى نظريات الحرب الخاطفة وهي مكلفة للجيوش النظامية.

وجود شبكة خطوط دفاعية ملغمة ستكلف الجيش الإسرائيلي الكثير من العدد والعتاد العسكري.

حرب العصابات والفيالق المسلحة ستستنزف الجانب الإسرائيلي بشدة في الأيام المقبلة.

أسلحة متعددة
الساعات الأخيرة، قالت كتائب القسام في بيان إنها "تتصدى لتوغل بري في بيت حانون (شمالي القطاع) وشرق البريج (وسط)؛ كما أجلت مروحيات إسرائيلية إصابات بالغة بين عناصر من قوات النخبة إثر معارك واستهداف عناصر من حماس لآليات عسكرية إسرائيلية.

يرى الباحث في العلاقات الدولية‏ لدى ‏معهد البحوث والدراسات العربية، يسري عبيد، أن حركة حماس استطاعت تطوير نظم التسليح لديها في السنوات الأخيرة بشكل واسع خاصة سلاح المسيرات، فالحركة استفادت كثيرا في تطويره بفضل مساعدات إيرانية وتقنيات روسية أيضًا.

ويقول يسري عبيد، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الحركة لديها خطط استراتيجية واسعة وخطط بديلة لمراحل الهجوم المضاد الإسرائيلي الذي أعقب هجوم حماس في 7 أكتوبر الجاري.

وفند عبيد، عددًا من الأسلحة التي تمتلكها حركة ويمكنها أن تواجه به القوات الإسرائيلية مع بدء التوغل البري.

مصانع محلية لإنتاج الصواريخ يتراوح مداها بين (10، 80، 160كم).

رشاشات سوفييتية قديم من طراز دوشكا عيار 0.50 مم، تم تعديله وتجهيزه ليناسب شاحنة صغيرة ويشغله شخص واحد مصمم لاختراق المركبات والطائرات العسكرية خاصة المروحيات.

صواريخ كورنيت الروسية الصنع والمضادة للدبابات والتي أثبتت تلك الصواريخ الموجهة بالليزر فعاليتها ضد دبابات ميركافا الإسرائيلية.

نظام صاروخي مضاد للدبابات يسمى بولسي BULSAE

بنادق القناصة بعيدة المدى مثل بنادق Steyr HS.50 النمساوية، التي ظهرت مع مقاتلي حماس.

مسيرات محلية الصنع تم استخدمها من قبل لاستهداف العمق الإسرائيلي.

وشهد شمال قطاع غزة هجوما شاملا جوا وبحرا وجوا، مساء الجمعة، وهو الأعنف منذ بداية الحرب في الـ 7 من شهر أكتوبر الجاري، فيما أفادت تقارير إعلامية بانقطاع واسع في شبكة الاتصالات بقطاع غزة مع بدء توسيع إسرائيل لعمليتها العسكرية.

من جانبه قال مارك ريغيف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) إن حركة حماس "ستدفع ثمن جرائمها ضد الإنسانية وإن إسرائيل ستبدأ الانتقام اعتبارا من الليلة".

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