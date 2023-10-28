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لماذا هو ليس معنا؟.. نجل نتنياهو يثير غضب جنود الاحتياط الإسرائيليين

10/28/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت صحيفة”لوفيغارو” الفرنسية إن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أثار غضب الكثير من جنود الاحتياط العاملين في الجيش الإسرائيلي، وذلك نقلا عن صحيفة التايمز في مقال نشرته بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، أوضحت فيه أن جنود الاحتياط الذين شاركوا في القتال ضد حركة حماس عبروا عن استيائهم من بقاء نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي في ميامي وعدم انضمامه إلى التعبئة.
وأوضحت“لوفيغارو” أن الشاب البالغ من العمر 32 عاماً يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً في ولاية فلوريدا، فيما تخوض بلاده حالياً حرباً ضد حركة حماس الفلسطينية منذ الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر والذي“خلف 1400 ضحية إسرائيلية”. ففي الساعات التي تلت هذا الهجوم غير المسبوق، استدعت البلاد 360 ألف جندي احتياطي، بما في ذلك 300 ألف في غضون يومين، وهي تعبئة هائلة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 9.7 مليون نسمة، تقول الصحيفة.

ومع أن يائير نتنياهو، الابن الأكبر لرئيس الحكومة الإسرائيلية، البالغ من العمر 32 عامًا، يقع ضمن الفئة العمرية المطلوبة للتجنيد، إذ إن خدمة الاحتياط تقوم بتعبئة الإسرائيليين حتى سن 40 عامًا، إلا أنه لم يحضر، وهو ما أثار حفيظة العديد من جنود الاحتياط. ونقلت صحيفة“الغارديان” البريطانية عن جندي قوله:“نحن الذين نترك وظائفنا وعائلاتنا وأطفالنا لحماية عائلاتنا في الوطن، وليس الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية عن هذا الوضع”. ويضيف:“إخوتنا وآباؤنا وأبناؤنا، جميعهم سيذهبون إلى الجبهة، لكن يائير ليس هناك بعد. وهذا لا يساعد على تعزيز الثقة في قادة البلاد”.

ويمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بواحدة من أخطر الأزمات السياسية في حياته المهنية، في حين تتعرض استراتيجيته تجاه الأراضي الفلسطينية للهزيمة بسبب الصراع الحالي، تقول“لوفيغارو”، مضيفة أن هذه الانتقادات الموجهة إلى نجل نتنياهو توضح التوترات الحالية بين رئيس الوزراء والجيش، إذ تحمله هيئة الأركان العسكرية مسؤولية تأخير الهجوم البري، معتبرة إياه غير ذي كفاءة.

وتابعت“لوفيغارو” التوضيح أن يائير نتنياهو كان قد أنهى خدمته العسكرية الإلزامية في وحدة الاتصالات العامة التابعة للجيش الإسرائيلي. ثم انتقل إلى الولايات المتحدة بعد جدل على فيسبوك. فقد تسبب الشاب، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، بضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إطلاقه أوصافا على آلاف المتظاهرين ضد“الإصلاح القضائي” المثير للجدل الذي يدعمه والده. واتهم الولايات المتحدة بشكل خاص بتمويل هذه الحركات الاحتجاجية.

وعلى صفحته على موقع إنستغرام، يظهر يائير اليوم دعمه للمنظمات غير الحكومية التي تدعم ضحايا الحرب، ويشارك حزنه على“الضحايا وآلاف الإسرائيليين النازحين” منذ بداية الصراع. ومع ذلك، فإن الالتزام يعتبر غير كاف بالنسبة لجنود الاحتياط الإسرائيليين. وقال جندي آخر لـ”التايمز” إنه يستعد للانتشار في الجبهة الجنوبية لإسرائيل:“لقد عدت من الولايات المتحدة حيث لدي عمل وحياة وعائلة”.

وأضاف:“من المستحيل أن أبقى هناك وأتخلى عن بلدي وشعبي في هذه اللحظة الحرجة. أين نجل رئيس الوزراء؟ لماذا ليس في إسرائيل؟” يتساءل الجندي، مضيفا القول:“هذه هي اللحظة الأكثر توحيدا في تاريخنا الحديث كإسرائيليين ويجب أن يكون كل واحد منا هنا في هذه اللحظة، بما في ذلك نجل رئيس الوزراء”. -وكالات

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