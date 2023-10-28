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السيسي: الجيش قادر على حماية مصر

10/28/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الجميع على احترام سيادة مصر وموقعها في المنطقة، وذلك في أعقاب الأحداث التي وقعت الجمعة عندما سقطت طائرات مسيرة على مدينتين مصريتين على البحر الأحمر.

وقال السيسي خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة بالقاهرة، إن "المصريين يجب أن يشعروا بالأمان وإن الجيش قادر على حماية البلاد".

وشدد على أن مصر ستواصل لعب دور إيجابي في الحرب بين "إسرائيل" وحماس ولا تريد أن يتوسع الصراع إقليميا.

ونقلا عن موقع "الحرة"، حذر الرئيس المصري من أن "اتساع الصراع يحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة".

والجمعة، أفاد الجيش المصري أن ستة أشخاص أصيبوا جراء "سقوط مسيرة مجهولة الهوية" ليل الخميس/ الجمعة في مدينة طابا المصرية المتاخمة لـ"إسرائيل".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين، أن جسما آخر سقط قرب محطة للكهرباء في نويبع التي تقع على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود.

وفي وقت لاحق الجمعة، قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، الجمعة، إن التحقيقات في حادثتي سقوط جسمين غريبين، أظهرت أنهما طائرتان مسيرتان كانتا قادمتين من جنوب البحر الأحمر، في وقت قالت "إسرائيل" فيه إن ميليشيات الحوثي هي من أطلقتهما لاستهداف أراضيها.

وكشف البيان أنه بعد تحليل وجمع المعلومات المتعلقة بالحادثتين، تبين أن طائرتين من دون طيار كانتا متجهتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، وعند استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري في منطقة خليج العقبة، سقط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان في نويبع، بينما سقطت الثانية في طابا.

وفي ختام البيان المقتضب قال المتحدث العسكري المصري، غريب عبد الحافظ: "جار قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال، إن "إسرائيل" رصدت "في الساعات الأخيرة تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر، حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر أطلقتها جماعة الحوثي وكانت تستهدف "إسرائيل".

وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان "تندد إسرائيل بالأضرار التي لحقت بالقوات الأمنية المصرية جراء الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها منظمة الحوثي الإرهابية بهدف الإضرار بإسرائيل".

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