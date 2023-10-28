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ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 7703

10/28/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس الجمعة.

وأضاف القدرة: ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلا و1863 امرأة.

وتابع: الاحتلال ارتكب 825 مجزرة بحق عائلات في غزة منذ بدء الحرب.


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