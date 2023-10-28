ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 7703

ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 7703
التاريخ
10/28/2023 2:32:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق باسم وزارة
الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس
الجمعة.
وأضاف القدرة: ارتفع
عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلا و1863 امرأة.
وتابع: الاحتلال ارتكب
825 مجزرة بحق عائلات في غزة منذ بدء الحرب.
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