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التحقت بركب شهداء الكلمة الحرة.. فلسطينيون يرثون الصحافية دعاء شرف

10/28/2023 2:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهدت الصحافية دعاء شرف مع طفلها، يوم الخميس، جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع باستهدافه الصحافيين وعائلاتهم، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".
وأطلقت مقاتلات إسرائيلية صواريخ عدة استهدفت منزل الصحفية في منطقة الزوايدة وسط القطاع، مما أسفر عن استشهادها مع طفلها.

وباستشهاد الصحافية دعاء شرف، يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 24 صحفيا.

في وداع "أم عبيدة"

كتب الصحفي الغزي محمد هنية، عبر صفحته فيسبوك، بعد إعلان نبأ استشهاد شرف: دعاء بدري يختي.. بدري ي عبيدة ي حبيبي يا أجمل طفل شفته البشرية.
زوجة أخي محمود.. دعاء شرف ونجلهما عبيدة ضمن قوافل الراحلين.
حسبي الله ونعم الوكيل.. إنا لله وإنا إليه راجعون







أما صفحة "مش أرقام "، والتي تُعنى بتوثيق أسماء شهداء العدوان الأخير على قطاع غزة، فأعادت نشر ما كتبته دعاء في اليوم السابع من أكتوبر، معبرة عن فرحها بالنصر: 7/10/2023 #خاوة دخلنا البلاد





أما الصحافي معتصم سقف الحيط فكتب: رحم الله الزميلة دعاء شرف "ام عبيدة" قُصفت وعائلتها














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