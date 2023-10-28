الأمم المتحدة: الحرب لن تجلب إلا مزيدا من الدمار

الأمم المتحدة: الحرب لن تجلب إلا مزيدا من الدمار
التاريخ
10/28/2023 2:32:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا مفوض الأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ووقف
قتل المدنيين وقصف المستشفيات، باعتباره الضمانة الحقيقية لسلامة وأمن الفلسطينيين
والإسرائيليين.
وأكد جراندي في مشور
له على منصة "إكس"، أن الحرب لن تجلب إلا مزيدا من الدمار والخوف
للجانبين والمنطقة. (بترا)
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