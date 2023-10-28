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أردوغان: نقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم

10/28/2023 2:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: نشعر بحزن من أجل غزة وهناك من يساوي بين حماس و"إسرائيل".

وأضاف أردوغان خلال فعالية "تجمع فلسطين الكبير"، الذي أقيم في مطار أتاتورك بإسطنبول نصرة لفلسطين، اليوم السبت: وقفتنا اليوم تأتي للتضامن مع أشقائنا في غزة.

وتابع: لن نكتفي بلعن المجازر التي تحدث في غزة.

ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أردف الرئيس التركي: "إسرائيل" انزعجت من تصريحي بأن حماس ليست حركة إرهابية.

وجدد تأكيده أن حركة حماس ليست إرهابية كما يدعي البعض.

وتساءل أردوغان: كيف أتت "إسرائيل" إلى المنطقة؟، إنها دولة محتلة والغرب مدين لها لكن تركيا ليست كذلك.

وقال: من كانوا يسكبون دموع التماسيح على أوكرانيا يصمتون الآن إزاء ما يجري في غزة.

وأضاف أردوغان: من كانوا يبكون على المظالم في أوكرانيا بالأمس يدعمون "إسرائيل" اليوم وأيديهم ملطخة بالدماء.

وتابع: الغرب هو المسؤول الأكبر عما يجري في غزة، والغرب يدعم قتلة الأطفال في غزة دعما كاملا.

وأردف أردوغان: "إسرائيل" وأطراف أخرى تقف خلف المنظمات الإرهابية في شمال سوريا والعراق.

وأكد أن "إسرائيل" بدون دعم الدول الغربية لن تصمد لثلاثة أيام.

وقال أردوغان: نقوم بالتحضيرات لإعلان "إسرائيل" مجرمة حرب أمام العالم.

وشدد على أن ما يحدث في غزة ليس دفاعا عن النفس بل مجازر دنيئة.

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