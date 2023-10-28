أردوغان: نقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان: نشعر بحزن من أجل غزة وهناك من يساوي بين حماس و"إسرائيل".
وأضاف أردوغان خلال
فعالية "تجمع فلسطين الكبير"، الذي أقيم في مطار أتاتورك بإسطنبول نصرة
لفلسطين، اليوم السبت: وقفتنا اليوم تأتي للتضامن مع أشقائنا في غزة.
وتابع: لن نكتفي بلعن
المجازر التي تحدث في غزة.
ونقلا عن قناة
"الجزيرة"، أردف الرئيس التركي: "إسرائيل" انزعجت من تصريحي
بأن حماس ليست حركة إرهابية.
وجدد تأكيده أن حركة
حماس ليست إرهابية كما يدعي البعض.
وتساءل أردوغان: كيف
أتت "إسرائيل" إلى المنطقة؟، إنها دولة محتلة والغرب مدين لها لكن تركيا
ليست كذلك.
وقال: من كانوا يسكبون
دموع التماسيح على أوكرانيا يصمتون الآن إزاء ما يجري في غزة.
وأضاف أردوغان: من
كانوا يبكون على المظالم في أوكرانيا بالأمس يدعمون "إسرائيل" اليوم
وأيديهم ملطخة بالدماء.
وتابع: الغرب هو
المسؤول الأكبر عما يجري في غزة، والغرب يدعم قتلة الأطفال في غزة دعما كاملا.
وأردف أردوغان: "إسرائيل"
وأطراف أخرى تقف خلف المنظمات الإرهابية في شمال سوريا والعراق.
وأكد أن "إسرائيل"
بدون دعم الدول الغربية لن تصمد لثلاثة أيام.
وقال أردوغان: نقوم
بالتحضيرات لإعلان "إسرائيل" مجرمة حرب أمام العالم.
وشدد على أن ما يحدث
في غزة ليس دفاعا عن النفس بل مجازر دنيئة.
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