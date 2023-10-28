أحد“أخطر صواريخ حماس” الذي يفتك بالدبابات..“الكورنيت” يقلق القوات البرية لجيش الاحتلال..

MENAFN - Alghad Newspaper)الصحيفة أشارت إلى أن حركة "حماس" تدرك أن الطريقة الوحيدة لوقف الهجوم هي إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي في مرحلة مبكرة، بطريقة تجبره على الإبطاء من تقدمه وترهقه.أوضحت الصحيفة أن من الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف صاروخاً مضاداً للدبابات يسمى "كورنيت"، وأكدت أن فرص نجاحه نظرياً كبيرة. وقالت يمثل تهديداً رئيسياً للقوات البرية للجيش الإسرائيلي.كانت وسائل إعلام تابعة لـ"حماس"، قد كشفت مساء الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن استخدام "كتائب القسام" صواريخ "الكورنيت" في التصدي لتوغل إسرائيلي، رافق أعنف قصف جوي يواجهه قطاع غزة، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.قناة "الأقصى" الفضائية قالت إن هناك "معارك ضارية بين المجاهدين والصهاينة قرب حدود قطاع غزة، أطلق خلالها 4 صواريخ كورنيت تجاه دبابات ومدرعات الاحتلال"، ونشرت القناة مقطعاً مصوراً يظهر لحظة إطلاق صواريخ الكورنيت، خلال عملية التصدي للتوغل الإسرائيلي.ما هو صاروخ كورنيت؟تم تصنيع صاروخ كورنيت في روسيا في أواخر الثمانينات، لصد الدبابات المتقدمة التي تستخدمها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، واستند تصنيعه إلى الدروس المستفادة من أسلافه، مثل صاروخ "ساغر"، الذي كان يتطلب تتبعاً وتحكماً دقيقين من مشغلّه.هذه العيوب في صواريخ ساغر، التي من بينها نطاق بثلاثة كيلومترات فقط وعبء تشغيله، استلزمت مزيداً من التطوير.ثم سهّلت الصواريخ اللاحقة مثل كونكورس وفاغوت دور المشغل، وسمحت له بقصر تركيزه على الاستهداف وترك الصاروخ ليعدّل مساره. ومع ذلك، كانت لا تزال هذه الصواريخ قاصرة من حيث المدى وقوة اختراق الدبابات المتقدمة.برز صاروخ "كورنيت" ليكون حلاً لهذه المشكلات، وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنالصاروخ تخلص من الحاجة إلى الكابلات، وله رأس حربي شديد الفتك، ويبلغ مداه أكثر من خمسة كيلومترات ونصف، في حين أن صاروخ "جافلين" الأمريكي، الذي صنع في نفس الوقت تقريباً، كان بمدى أربعة كيلومترات.وصاروخ "كورنيت" موجه بالليزر، حيث يضيء المشغِّل الهدف باستخدام شعاع ليزر، ثم يتبع الصاروخ شعاع الليزر إلى أن يصل إلى وجهته.ينقسم الجزء الخلفي للصاروخ إلى أربعة أجزاء، ويستقر خلفها جهاز استشعار لليزر. وفي حالة اكتشاف أي انحراف، تتعدل الدفات على الفور ليبقى الصاروخ في مساره.كذلك وعلى عكس الصواريخ الغربية المضادة للدبابات الأحدث، التي تضرب الدبابات من الأعلى لأنها تكون أقل حماية، تحلق صواريخ كورنيت أفقياً وتستهدف جوانب الدبابات، وهذه الميزة تتيح استخدامه ضد المواقع المحصنة، وشقوق المخابئ، وحتى الطائرات المروحية.لدى صاروخ الكورنيت تأثير قوي جداً، إذ يزن رأسه الحربي 4.6 كغم، وينقسم إلى قسمين: قذيفة أمامية مصممة لاختراق الدروع التفاعلية، والطبقات الأولى من الدروع، وقذيفة رئيسية خلفها تخترق الدبابة.

كانت قد استُخدمت صواريخ كورنيت عام 2003 في العراق، لصد دبابات "أبراهامز" الأمريكية، التي دمرتها قوات كوماندوز الجيش العراقي، رغم أنها كانت مجهزة بدروع سميكة جداً.



أيضاً في حرب أوكرانيا، يستخدم كلا الطرفين الصاروخ الذي تمكن من اختراق طبقات الانفجار التفاعلي لدبابات تشالنجر البريطانية وليوبارد الألمانية التي تستخدمها أوكرانيا، بالإضافة إلى دبابات T90 الروسية.



ولدى الجيش الإسرائيلي معرفة واسعة بصاروخ "كورنيت"، الذي استُخدم معه في حرب لبنان الثانية عام 2006. فخلال تلك الحرب، استهدف الحزب دبابات ميركافا الإسرائيلية والمواقع والبؤر الاستيطانية بهذه الصواريخ.



في عام 2010، بدأت حركة "حماس" في استخدام الصواريخ في المنطقة ضد الجيش الإسرائيلي، واستخدمتها في هجمات أدت إلى مقتل خمسة إسرائيليين، وشملت هذه الهجمات نصب كمائن ومراقبة أهدافها عن كثب، وتنفيذ إطلاق نار دقيق على السيارات والحافلات المارة بالقرب من السياج، بحسب الصحيفة الإسرائيلية. -عربي بوست

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