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المقاومة الإسلامية في العراق: لمحة عامة

10/28/2023 2:31:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حمدي مالك؛ مايكل نايتس - (معهد واشنطن) 2023/10/24

لا تشير التسمية التي ظهرت على تطبيق "تلغرام" في تشرين الأول (أكتوبر) 2023 إلى جماعة واحدة قائمة بحد ذاتها، وإنما هي اسم عام يُستخدَم للدلالة على الوحدة بين الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتأكيد على هوياتها الفردية خلال الهجمات التي أثارتها أزمة غزة.
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* الاسم: "المقاومة الإسلامية في العراق". هو مصطلح شامل يُستخدَم لوصف العمليات التي تنفّذها جميع الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، بما في ذلك الضربات التي نُفذت في سورية خلال النزاع بين إسرائيل و"حماس" في تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
* نوع الحركة: عمليات عسكرية حركية، وطنية وعابرة للحدود على حد سواء، تستهدف الولايات المتحدة في العراق وسورية، وناجمة عن الدور الأميركي في أزمة غزة.
* التاريخ: خلال الصراع الذي نشب بين إسرائيل و"حماس" في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، هاجمت ميليشيات المقاومة العراقية القوات الأميركية المتمركزة في العراق وسورية. ومنذ 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وحتى تاريخه، تبنت هذه الميليشيات الهجمات التالية باسم "المقاومة الإسلامية في العراق":
. 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرتين من دون طيار على "قاعدة عين الأسد الجوية" في غرب العراق.
. 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرة من دون طيار على "قاعدة حرير الجوية" في كردستان العراق. وقد تبنت جماعة "تشكيل الوارثين" هذا الهجوم في البداية، وبعد ذلك بوقتٍ قصير، أصدرت جماعة "المقاومة الإسلامية" إعلاناً مغايراً، فحُذف إعلان "الوارثين" احتراماً لها. واستُخدِمت في هذه الضربة طائرة من دون طيار من طراز "قاصف-2 كي".
. 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرتين أو ثلاث طائرات من دون طيار على ثكنة "التنف" في سورية.
. 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم صاروخي على القاعدة الأميركية في حقل الغاز الطبيعي التابع لشركة "كونوكو" في سورية.
. 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: إحباط هجوم صاروخي شُنّ على "قاعدة عين الأسد الجوية" في غرب العراق باستخدام صواريخ "غراد" من عيار 122 ملم.
. 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرتين من دون طيار من طراز "قاصف-2 كي" على "قاعدة حرير الجوية" في كردستان العراق.
. 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرتين من دون طيار من طراز "قاصف-2 كي" على "قاعدة عين الأسد الجوية" في غرب العراق.
. 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم صاروخي على "قاعدة عين الأسد الجوية" في غرب العراق باستخدام صواريخ "غراد" من عيار 122 ملم.
. 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرة من دون طيار من طراز "قاصف-2 كي" على ثكنة "التنف" في سورية.
. 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرة من دون طيار من طراز "قاصف-2 كي" على الركبان بالقرب من ثكنة "التنف" في سورية.
. 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرة من دون طيار من طراز "قاصف-2 كي" في الحسكة السورية.
الأهداف:
. السماح لمختلف ميليشيات المقاومة العراقية بشن هجمات ضد القوات الأميركية في العراق وسورية تحت مظلة واحدة.
. قد ترى الميليشيات أن عدم تحديد الجماعات المسؤولة عن مهاجمة القواعد الأميركية قد يعود بالفائدة عليها.
. ربما يكون استخدام تسمية عامة من دون شعار هو الامتداد الأقصى لـ"استراتيجية الواجهة" التي اتبعتها إيران ووكلاؤها منذ العام 2019 لتجنب المساءلة عن الهجمات على الأميركيين.
. إظهار الوحدة الكامنة وراء الهجمات المنفَّذة ضد المصالح الأميركية خلال الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس"، لا سيما "تلبية النداء" كقوة واحدة. ويشير ذلك بشدة إلى أن "فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري الإسلامي الإيراني" يجمع بين وكلائه المتعددين في "المقاومة" العراقية، الذين يميلون في الأحوال العادية إلى الجدل حول القيادة المحلية.
تسلسل القيادة:
. تشير الأدلة المتوافرة إلى أن "فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري الإسلامي الإيراني" يؤدي دوراً في تنسيق "المقاومة الإسلامية في العراق". وتحرص الجماعات المسلحة العراقية بشدة على حماية هوياتها الفردية والفضل الذي يعود إليها في الهجمات (المباشرة أو عبر جماعات واجهة مرتبطة بها)، وبذلك يشير استعدادها لإخفاء هذه الهويات وحتى التراجع عن تبني هجوم منفَّذ على مستوى جماعة فردية إلى سلطة عليا تتولى تنسيقها. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التسمية المشتركة مع جماعة "تشكيل الوارثين" في الهجوم الذي شُنَّ في 17 تشرين الأول (أكتوبر) على "قاعدة حرير الجوية" إلى وجود صلة مباشرة بجماعةٍ يديرها بشكلٍ مباشرٍ "فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري الإسلامي الإيراني" وتتمتع بعلاقات وثيقة مع "حركة حزب الله النجباء".
. "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية".
علاقات التبعية:
. في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تم إنشاء مجموعة على تطبيق "تلغرام" تُدعى "الإعلام الحربي" لنشر البيانات والادعاءات حول تبنّي مسؤولية الهجمات التي تصدرها الميليشيات العراقية المختلفة، باسم "المقاومة الإسلامية".
العناصر التابعة:
. من الواضح أن جماعة "تشكيل الوارثين" تعمل لصالح "المقاومة الإسلامية في العراق" وباسمها. وقد أشار إعلانها الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول (أكتوبر) إلى "تشكيل الوارثين، غرفة عمليات إسناد طوفان الأقصى".
. "المقاومة الإسلامية في العراق" هي تسمية شاملة تتطابق مع التسمية التي استخدمتها سابقاً جميع الجماعات المسلحة العراقية المدعومة من إيران لوصف نفسها، وذلك عبر وضعها غالباً قبل أسماء جماعاتها المحددة. وبالإضافة إلى ذلك، لم تُصدِر بعض الجماعات الرئيسية مثل "كتائب حزب الله" إعلانات منفصلة أو متنافسة لتَبَنّي الهجمات المنفَّذة في مناطق عملياتها المعتادة (مثل "قاعدة الأسد"). ولذلك، من المحتمل جداً أن تعتبر جماعات مثل "كتائب حزب الله"، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب سيد الشهداء"، نفسها جزءاً من عنوان "المقاومة الإسلامية في العراق".
*د. حمدي مالك: زميل مشارك في "معهد واشنطن" ومتخصص في الميليشيات الشيعية. وهو المؤسس المشارك لمنصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسورية. وقد شارك في تأليف دراسة المعهد في اللعام 2020 "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل "الحشد الشعبي" في العراق". ويتكلم العربية والفارسية.
*مايكل نايتس: زميل في برنامج الزمالة "ليفر" في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج.

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