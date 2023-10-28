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ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق حماس‏

10/28/2023 2:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






‏‏‏دانيال بايمان؛ وسيث جي جونز‏ - (فورين أفيرز) 2023/10/14

توشك إسرائيل على تنفيذ غزو كبير. وخلال الأيام الثلاثة التي سبقت كتابة هذه السطور، استدعت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 300.000 من جنود الاحتياط. وهي تحشد قواتها بالقرب من قطاع غزة، وشرعت في قصفه. وفي الصباح الباكر من يوم 13 تشرين الأول (أكتوبر)، طلبت من الأمم المتحدة إجلاء 1.1 مليون شخص من شمال غزة. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، ألقت منشورات في القطاع تطلب فيها من السكان الانتقال جنوبا. ولم يعد السؤال يتعلق بما إذا كانت إسرائيل سترسل جيشها إلى غزة، وإنما يتعلق بالعمق الذي ستبلغه القوات الإسرائيلية في القطاع وإلى متى ستبقى هناك.‏
‏‏على أحد المستويات، ليس الهجوم الإسرائيلي المتوقع على غزة غير مسبوق تمامًا. لقد اشتبكت إسرائيل و"حماس" مرارا في القطاع منذ استيلاء الحركة على السلطة هناك في العام 2007. لكن تلك المعارك كانت محدودة إلى حد كبير. كانت إسرائيل تضرب "حماس" بشدة بشن غارات جوية على الأفراد والبنية التحتية الرئيسية في غزة، لكنها غامرت بغارات متفرقة جدًا فقط على الأرض. وكان السبب في ذلك الضبط للنفس واضحا: إن الهجمات البرية الإسرائيلية في غزة دموية وصعبة للغاية. وخلال آخر هجوم كبير في العام 2014، قتل ما يقرب من 66 جنديا إسرائيليا و6 مدنيين إسرائيليين وأكثر من 2.000 فلسطيني، على الرغم من أن الجيش توغل لمسافة أميال قليلة فقط في عمق القطاع. وكان معظم القتلى الفلسطينيين من المدنيين؛ كان ربعهم من الأطفال. وبذلك، بالنسبة للإسرائيليين، لم يكن الأمر يستحق أبدًا محاولة استعادة الأراضي، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية اعتقدت أنها تستطيع السيطرة على "حماس" وردعها من دون أن تأمر بشن هجمات كبرى على الأرض.‏
لكن الحسابات تختلف اليوم إلى حد كبير. كانت العملية البرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في العام 2014، والتي بدت ضخمة في ذلك الوقت، قد جاءت ردًا على هجمات "حماس" الصاروخية. وقد شكلت تلك الضربات تهديدًا لإسرائيل، ولكن تم اعتراضها إلى حد كبير باستخدام نظام صواريخ "القبة الحديدية" وأسفرت عن أضرار ضئيلة فحسب. أما هذه المرة، وعلى النقيض من ذلك، كان هجوم "حماس" الأخير على إسرائيل أكثر فتكًا. وقد تكون حصيلة الهجوم –أكثر من 1.300 إسرائيلي قتلوا في يوم واحد– أسوأ خسارة في الأرواح تحدث في تاريخ البلاد. وقد أفضت الطبيعة العنيفة والعشوائية لعمليات القتل (التي كان من بين ضحاياها العديد من الأطفال وكبار السن) إلى إحداث صدمة في إسرائيل والعالم الأوسع. ولذلك خرج الإسرائيليون من أجل الدم والانتقام، ولن يتمكن أي زعيم إسرائيلي موثوق من الدعوة إلى عودة إلى الوضع السابق، أو مجرد تحقيق مكاسب هامشية ضد "حماس". سوف تعني العودة إلى الوضع السابق ترك "حماس" مسؤولة بالكامل عن غزة، وقادرة مرة أخرى على بناء قوتها.‏
‏نتيجة لذلك، أصبح الهدف العسكري المباشر لإسرائيل الآن هو تدمير "حماس" -أو شلها بشدة على الأقل. وسوف تسعى إسرائيل إلى قتل أو أسر أو دفع القيادة السياسية والعسكرية لـ"حماس" إلى تحت الأرض، وستحاول هدم البنية التحتية للحركة ومخابئ أسلحتها. ومن المرجح أن تتطلب هذه الأهداف بدورها احتلالاً مؤقتًا على الأقل لكل غزة أو لجزء منها. إن "حماس" ببساطة راسخة جدًا في العديد من الأماكن بحيث لا يمكن اجتثاثها بالقذائف والغارات الجوية وحدها.‏
‏لكن الاستيلاء على غزة سيكون مكلفًا جدًا بالنسبة لإسرائيل. سوف تحتاج القوات الإسرائيلية إلى الانخراط في قتال حضري من منزل إلى منزل ضد عدو مستعد جيدًا وملتزم بجعل الغزاة يدفعون ثمن كل شبر. سيكون التقدم بطيئًا، وسيكون القتال وحشيًا. وستحتاج إسرائيل إلى استخدام قوة نيران ساحقة لإحراز مكاسب جدية وتحقيق أهدافها. وقد تقتل في هذه العملية أعدادًا هائلة من المدنيين.‏
‏ولن تنتهي المعركة عندما تعيد إسرائيل احتلال المنطقة. لا يوجد كيان فلسطيني تثق به إسرائيل لحكم غزة بدلاً من "حماس". ونتيجة لذلك، قد يعني تحقيق نصر عسكري أن يترتب على إسرائيل إدارة القطاع في المستقبل المنظور. وبعبارة أخرى، سيتعين على المسؤولين الإسرائيليين أن يحكموا شعبًا فقيرًا يعتبرهم عدوًا له والذي قد يشن ضدهم حرب عصابات. ويجعل احتمال مثل هذه المقاومة من فكرة احتلال غزة مجددًا غير مستساغة النسبة للمخططين الإسرائيليين. وقد يكون أفضل سيناريو لإسرائيل هو ضرب "حماس" بقوة وتعزيز حدود إسرائيل مع غزة بشكل كبير، ولكن ليس البقاء هناك لفترة طويلة.‏
من باب إلى باب‏
‏للاستيلاء على غزة، سيتعين على إسرائيل أن تقاتل في تضاريس غير مضيافة على الإطلاق. ويضم الجيب أكثر من 20.000 شخص لكل ميل مربع، في واحد من أعلى معدلات الكثافة السكانية في العالم، وهؤلاء السكان ليسوا أصدقاء لـ"جيش الدفاع الإسرائيلي". وهناك جزء كبير من القطاع مكتظ بالبنايات، وتتخلله الأزقة الضيقة والمخابئ والمباني الخرسانية على ارتفاعات مختلفة -وهو مشهد تعرفه "حماس" وغيرها من الجماعات الفلسطينية في غزة عن كثب. وسوف يستخدمون هذه الجغرافيا والمعرفة الكاملة بها للإيقاع بالقوات الإسرائيلية وإبطاء حركتها.‏
‏مقارنة بمعظم الجيوش، يتمتع الجيش الإسرائيلي بكفاءة عالية في القتال في المدن بفضل سنوات من العمليات التي ينفذها في الضفة الغربية. لكن حرب المدن صعبة حتى بالنسبة لأفضل الجيوش. ويتمتع المدافعون دائمًا تقريبًا بميزة تكتيكية في المدن، في البداية على الأقل، وسيواجه جنود "جيش الدفاع الإسرائيلي" تهديدات من القناصة، والعبوات الناسفة المرتجلة، والمفجرين الانتحاريين، والصواريخ المضادة للدبابات، والقذائف الصاروخية، والطائرات من دون طيار. وسوف يعرِّض العمل بشكل مفتوح في شوارع غزة الجنود للنيران المباشرة وغير المباشرة، ولذلك سوف يتنقّلون بدلاً من ذلك من بيت إلى بيت حيثما أمكن ذلك عن طريق خلق "ثقوب الفئران" -وهي عملية مرهقة يقوم فيها الجنود بتفجير ثقوب في الجدران من أجل التقدم.‏
سوف تتفاقم معارك إسرائيل الحضرية بسبب كفاءة "حماس" في حرب الأنفاق. وسبق وأن استخدمت الحركة بنجاح الأنفاق لتهريب البضائع والمقاتلين من وإلى غزة وحولها لسنوات. وقد دمر الجيش الإسرائيلي بعض البنية التحتية للأنفاق التابعة للحركة، ولكن ليس كلها، وركز عادة على تدمير الأنفاق القريبة من حدوده. ولكن، سيتعين على إسرائيل هذه المرة أن تقلق أكثر بشأن شبكات الأنفاق الواسعة داخل غزة نفسها. وإذا كانت تجارب الماضي شيئًا يمكن التعلم منه، فإن مقاتلي "حماس" سيستخدمون هذه الأنفاق لإخفاء القادة، والظهور فجأة خلف قوات "جيش الدفاع الإسرائيلي"، مما قد يسمح لمقاتلي الحركة بنصب الكمائن لعناصر القوات الإسرائيلية واختطافهم وقتلهم.‏
عند القيام بعمليات في تضاريس وعرة أو معقدة، عادة ما تعتمد القوات الإسرائيلية على المفاجأة التكتيكية لمحاولة كسب ميزة، والهجوم من اتجاهات غير متوقعة، ومحاولة خداع الخصوم، والسعي إلى القبض على خصومها وهم في غفلة. ومع ذلك، تمتلك "حماس" عنصر المبادرة في هذه الحرب: فقد فاجأت إسرائيل بهجومها، وهي تتوقع بالتأكيد ردًا مدمرًا ومن شبه المؤكد أن قواتها معبأة ومستعدة بشكل جيد. كما سيشارك مع "حماس" مقاتلون من جماعات أخرى، مثل "الجهاد الإسلامي الفلسطيني"، والمدنيين الذين سينضمون إلى القتال.‏
‏سوف يزداد استخدام تكتيكات إسرائيل المعتادة تعقيدًا بسبب الأعداد الكبيرة من الرهائن الذين احتجزتهم "حماس". وقد اعتادت إسرائيل أن تكون حساسة للغاية بشأن أسر جنودها ومدنييها. في العام 2011، على سبيل المثال، بادلت أكثر من 1.000 سجين فلسطيني مقابل جندي إسرائيلي واحد أسرته "حماس". كما أفرجت عن فلسطيني وأربعة أسرى آخرين مقابل إفراج حزب الله عن جثتي جنديين إسرائيليين. لكن هذه التبادلات أصبحت قوالب مستحيلة اليوم. فقد احتجزت "حماس" نحو 150 رهينة في عمليتها الأخيرة، بينهم مواطنون أميركيون وتايلنديون. وسيكون من الصعب للغاية على المسؤولين الإسرائيليين إنقاذهم.‏ (عدد الأسرى لدى "حماس" ربما يكون حول 200).
‏ومن الناحية التكتيكية، سوف تكون إسرائيل قلقة من احتمال قتل قواتها الرهائن عن طريق الخطأ عندما تطلق النار على أهداف يشتبه في أنها تابعة لـ"حماس" أو تقوم بقصفها (وهو شيء تزعم "حماس" أنه حدث بالفعل). ومع ذلك، من الناحية الاستراتيجية، تشعر إسرائيل بالقلق من أن تقوم "حماس" بقتل هؤلاء الرهائن مهما يكن ما يحدث. وقد حذرت الجماعة من أنها ستعدم رهائن ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية (ولم تفعل). ولا أحد يعتقد أن "حماس" تمزح، وكلما أحرزت إسرائيل نجاحا في هجومها، زاد احتمال تنفيذ "حماس" عمليات إعدام.‏
‏والرهائن بعيدون كل البعد أن يكونوا الأبرياء الوحيدين المعرضين لخطر الموت في الهجوم الإسرائيلي. من المرجح أن تقتل الحرب الآلاف من المدنيين الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن المخططين العسكريين الإسرائيليين سيحاولون الحد من هذه الوفيات، إلا أن لـ"حماس" تاريخ في تحويل البشر إلى دروع. كما أنها تحب وضع مواقعها الاستراتيجية، مثل مباني القيادة والسيطرة، ومستودعات الأسلحة، ومواقع القتال، بالقرب من المناطق السكنية المدنية أو في داخلها. وسبق وأن قامت الحركة بتهريب المقاتلين والأسلحة في سيارات إسعاف، واستخدمت المساجد والمدارس كمواقع للعمليات العسكرية. ومن المرجح أن تنخرط في هذه الممارسات مرة أخرى.‏
‏وحتى لو لم تستخدم "حماس" المدنيين كحماية، فسيكون من الصعب على الجيش الإسرائيلي الحد من وفيات المدنيين. سوف تجعل البيئة الحضرية الكثيفة في غزة من الصعب للغاية ضرب المسلحين بشكل حصري. كما أن البيئة تجعل من الصعب التمييز بين "الإرهابيين" وشبكة دعمهم والمدنيين. وسوف يخضع جنود "جيش الدفاع الإسرائيلي"، الذين يتلقون النار من "حماس"، لضغوط غير عادية وسيتعين عليهم اتخاذ قرارات سريعة بمعلومات غير كاملة حول مكان الهجوم. وتمتلك إسرائيل قدرات في القوى العاملة، وفي الإشارات، وقدرات استخباراتية أخرى كبيرة، إلى جانب القدرة على نقل المعلومات الاستخباراتية التي يتم جمعها بسرعة من أجهزة الاستشعار والجواسيس إلى المشغلين، وسوف تستخدم هذه الأدوات للاستهداف. لكن فشل إسرائيل في توقع هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) يشير إلى أن قدراتها الاستخباراتية في قطاع غزة قد لا تكون قوية كما كانت تبدو، مما يزيد من احتمالات وقوع أخطاء قاتلة.‏
‏في العمليات السابقة، ساعدت إسرائيل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين الفلسطينيين، حتى أثناء قيامها بهجمات عسكرية. أثناء القتال في العامين 2008 و2009، على سبيل المثال، أنشأ الجيش الإسرائيلي "غرفة عمليات إنسانية" لإدارة نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة والاستجابة للاحتياجات الفلسطينية. وقد تحاول مرة أخرى السماح بإدخال المساعدات بينما تمضي قدمًا.‏
‏ولكن، بالنظر إلى حجم ونطاق العملية المقبلة، فإن عمليات التسليم هذه ستكون أكثر صعوبة. لم تعد إسرائيل تحاول ببساطة إضعاف قدرات "حماس". إنها تسعى إلى استعادة الردع هذه المرة. وبالنظر إلى الخسائر التي تكبدتها إسرائيل، فإن هذه العملية ستتطلب منها فرض ثمن باهظ للغاية. وسيؤدي هذا الثمن حتمًا إلى إيقاع دمار واسع النطاق، بما في ذلك تدمير البنية التحتية المدنية. ومن المرجح أن تُلحق الضربات والقتال البري الضرر بالرعاية الصحية، وتوزيع الغذاء، وغير ذلك من الأنظمة الأساسية على المدى الطويل. سوف تعيش غزة في أزمة تزداد سوءًا فحسب.‏
خطوة خطوة‏
‏وإذن، كيف ستحاول إسرائيل الاستيلاء على غزة؟ سوف تبدأ، كما تفعل مسبقًا، بتغطية القطاع بأصول الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، بما في ذلك الطائرات من دون طيار وطائرات المراقبة ذات قدرات الاستشعار المتقدمة. وتأمل إسرائيل أن توفر هذه الأصول للجيش الإسرائيلي نظرة داخلية على المنازل والطوابق التي سيحتاج الجنود إلى عبورها أثناء تقدمهم. وسيقوم "جيش الدفاع الإسرائيلي" باستكمال هذه المعلومات بمعلومات استخباراتية من الأصول البشرية والأقمار الصناعية ومصادر أخرى، مما يوفر للجيش التوجيه العام أثناء توغله على الأرض ويساعده في تحديد مواقع مقاتلي "حماس" وتجنب الكمائن.‏
‏شرعت القوات الإسرائيلية مسبقًا بقصف "حماس" بالمدفعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة، مثل طائرات (ف-15) و(ف-16)، كما يشن الجيش الإسرائيلي هجمات مماثلة بطائرات عسكرية من دون طيار، مثل "هيرميس 450" و"هيرون 900". وقد أرسلت إسرائيل بعض قوات العمليات الخاصة إلى عمق غزة، حيث يغلب أنها تشن غارات لقتل قادة "حماس" وإنقاذ السجناء. وتتمتع قوات العمليات الخاصة الإسرائيلية بمهارات عالية، لكنّ من المرجح أن تكون "حماس" قد استعدت لمثل هذه الهجمات بحيث ستكون هذه الغارات محفوفة بالمخاطر.‏
‏في النهاية، وبعد إضعاف الأصول العسكرية لـ"حماس"، ستتحرك القوات الإسرائيلية ببطء إلى داخل غزة باستخدام جنود المشاة الذين تحملهم ناقلات الجنود المدرعة وتدعمهم دبابات وجرافات ميركافا بشكل رئيسي. وسوف تتنقل قوات "جيش الدفاع الإسرائيلي" بحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوفها. وستحاول عدم إطلاق النار بشكل عشوائي، لكن هدفها الأساسي سيكون إضعاف "حماس"، وهو هدف سيتطلب استخدام قوة نيران كبيرة. وفي التحصيل الأخير، سيكون هدف "جيش الدفاع الإسرائيلي" هو تقليل الخسائر في صفوفه، ولن تتردد قواته في إطلاق النار أولاً عندما ترى تهديدًا.‏
‏يضيف عدم اليقين بشأن قدرات "حماس" إلى صعوبة التنبؤ بكيفيات ومسارات هذا الهجوم . وتشير التقييمات السابقة لـ"حماس" إلى أن الحركة لا تتمتع بأكثر من قوة ومهارة محدودتين. لكن الهجوم المخطط له جيدًا الذي شنته على إسرائيل، والذي تضمن عناصر السرية والخداع العملياتي والابتكار التكتيكي، يشير إلى أن المنظمة أكثر موهبة بكثير مما يُعتقد في كثير من الأحيان. وحتى عندما تنتقل القوات الإسرائيلية إلى مواجهة "حماس" في داخل غزة، فإنها قد تواجه مفاجآت إضافية خارج القطاع. على سبيل المثال، حاولت "حماس" إثارة الصراع الأهلي داخل إسرائيل والضفة الغربية خلال اندلاع القتال في العام 2021، ويمكنها أن تفعل ذلك مرة أخرى، خاصة في البلدات التي يقطنها العديد من العرب الإسرائيليين وفي المدن اليهودية-العربية المختلطة.‏
‏لكن من حسن طالع إسرائيل حقيقة أن "حماس" محاصرة. من المعروف أن غزة محاطة بمصر وإسرائيل والبحر الأبيض المتوسط ولا يوجد مكان يذهب إليه مقاتلو "حماس". قد يختبئ بعضهم، لكن العديد من مقاتلي الحركة وأعضاء شبكتها السياسية سيُقتلون أو يُعتقلون. وإذا أعادت إسرائيل احتلال غزة بأكملها، فيمكنها ببطء العثور على قيادة "حماس" وعزلها واعتقالها أو قتلها، على الرغم من أن استخلاصها من بين السكان المدنيين سيكون مهمة صعبة، حتى في حال السيطرة الكاملة على القطاع.‏
‏ولكن حتى في ذلك الحين، سيتعين على إسرائيل أن تتعامل مع التحدي المتمثل في مَن هو الطرف الذي سيقيم القانون والنظام في غزة. لا يمكن لإسرائيل أن تعيد السيطرة إلى "حماس" أو غيرها من الجماعات "الإرهابية"، مثل الجهاد الإسلامي الفلسطيني، ولكن لا توجد بدائل سهلة. فالسلطة الفلسطينية، التي طُردت من غزة في العام 2007، لا تتمتع بشرعية تذكر هناك، وقد أظهرت كفاءة قليلة كوكالة حاكمة في الضفة الغربية. وقد يكون الحل الوحيد أمام إسرائيل هو احتلال غزة في المستقبل المنظور من خلال إقامة نقاط تفتيش لمراقبة حركة السكان، وشن غارات عليها من حين لآخر، وبناء حدود أكثر قوة وملغَّمة بشدة بين غزة وإسرائيل.‏
‏ومع ذلك، لن يكون الاحتلال العسكري الإسرائيلي المطوَّل لغزة واقعًا مثاليًا لإسرائيل أو للناس في غزة. ولذلك، بقدر ما ستكون الحملة العسكرية صعبة بالنسبة لإسرائيل، سيكون إيجاد حل سياسي وحكومي مؤقت لغزة هو الجزء الأكثر تحديًا وصعوبة في الصراع. ونتيجة لذلك، قد تجد إسرائيل أن أفضل خيار لها هو ضرب "حماس" بقوة، وإنما الانسحاب في نهاية المطاف لتجنب احتلال طاحن ومتواصل إلى أجل غير مسمى.‏

*دانيال بايمان Daniel Byman: زميل أقدم في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" وأستاذ في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون.‏
*سيث جي جونز Seth G. Jones: نائب الرئيس الأول ومدير برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان:What Israel Will Face in Gaza: The High Costs of Crushing Hamas

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