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العدوان على غزة يرفع الذهب 180 دولارا للأونصة

10/28/2023 2:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان - دفعت أحداث الحرب البربرية على غزة سعر أونصة الذهب للارتفاع 180 دولارا للأونصة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وسجلت الأونصة في تعاملات أول من أمس الجمعة قرابة 2010 دولارات مقارنة مع 1830 دولارا بالفترة التي سبقت الهجوم الصهيوني المدعوم بدول تحالف الشر "أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا".
وارتفعت أسعار الذهب محليا أكثر من 3.5 دينار للغرام الواحد منذ بداية الجرائم الإسرائيلية، إذ كان سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 37 دينارا ليسجل اليوم 40.7 دينار بزيادة تصل إلى 3.7 دينار للغرام.
وقال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان "مع تداعيات الحرب على عزة من الكيان الصهيوني ارتفع سعر الذهب عالميا إلى 2010 دولارات للأونصة مرتفعة خلال تعاملات يوم الجمعة نحو 28 دولارا".
وأكد علان أن هذا الارتفاع انعكس على الأسعار المحلية بواقع 40 قرشا للغرام الواحد.
وحول مستويات الطلب على المعدن النفيس في السوق المحلي انخفض بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
ورجح علان أن يستمر انخفاض الطلب على الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع رغم تحسن مستويات العرض في المحلات.
وقال أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات سليم الذيب إن الأسعار منذ بداية الاعتداء على القطاع ارتفعت بشكل ملحوظ.
وأكد الذيب أن سعر الأونصة في تداولات يوم الجمعة وصل إلى 2009 دولارات.
وأرجع أسباب الارتفاعات التي يشهدها الذهب إلى الظروف والتداعيات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف الذيب "الذهب في ظل تلك الظروف والتداعيات أصبح الملاذ الآمن وبالتالي صعدت الأسعار بشكل كبير".
وحسب الذيب فإن عمليات العرض مساوية للطلب، إذ شهد السوق المحلي عمليات بيع وشراء لكنها محدودة.
وحول مستويات الأسعار فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 40.7 دينار، وبلغ سعر شرائه من المواطنين 39 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 48 دينارا وسعر شرائه نحو 45 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 36.3 دينار وسعر شرائه 33.3 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 328 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 289 دينارا.
وبينت تقارير دولية أنه رغم تعدد أدوات الاستثمار، والمكاسب القياسية التي تحققها العملات الرقمية المشفرة، أو المكاسب التي يضيفها الدولار كمصدر للتحوط في ظل الأزمات، تمكن الذهب من استعادة صدارة عرش الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.
ووفق تقرير حديث لرابطة سوق سبائك الذهب في لندن، فقد شهد الطلب على المعدن النفيس ارتفاعاً قياسياً خلال العام الحالي، وتصدرت البنوك المركزية قائمة المشترين بعدما عززت مشترياتها إلى نحو 387 طنًا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وترى الرابطة أن الطلب على الذهب عند مستويات قياسية على الرغم من أن الطلب في الربع الأول كان أقوى بكثير من الطلب في الربع الثاني، وتتوقع أن يظل صافي الطلب على الذهب إيجابياً خلال النصف الثاني من العام الحالي.
واستقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة، مع تقييم بيانات أميركية أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية على أساس سنوي، وفي ظل استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وكان بنك "أوف أميركا"، قد أكد في مذكرة بحثية، أنه مع استمرار البنوك المركزية حول العالم في شراء الذهب، وتسارع اتجاه إزالة الدولرة، ووقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة، فإن الذهب لا يحتاج سوى لقليل من عمليات الشراء من المستثمرين الجدد لاختراق حاجز الـ 2500 دولار هذا العام، لتبقى الترجيحات الأكثر واقعية بوصول المعدن الأصفر إلى مستوى 2200 دولار في نهاية 2023.
وأظهر تقرير سابق، لمجلس الذهب العالمي ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب في العام 2022، في عمليات شراء ضخمة رفعت الطلب على الذهب إلى أعلى مستوى له في 11 عاماً.
واشترت البنوك المركزية 1136 طناً من الذهب العام الماضي، وهو أعلى مستوى في 55 عاماً، في حين اشترت في النصف الأول من العام الحالي 386.9 طن.
وقد حقق الطلب على الذهب بين البنوك المركزية أعلى مستوى قياسي في الربع الأول من العام 2023، حيث أضافت 228 طناً إلى احتياطاتها العالمية من الذهب، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ بدء جمع البيانات في العام 2000.

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