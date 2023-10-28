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7703 شهداء في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

10/28/2023 2:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7703 بينهم 3595 طفلا، فيما وصلت أعداد المصابين إلى 19734.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أن الاحتلال حوّل قطاع غزة لكتلة من اللهب وارتكب 53 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 377 شهيدا.
وبين أن 825 مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلات أُبيدت بالكامل، وراح ضحيتها 5824 شهيدًا ومئات تحت الأنقاض.
وناشدت وزارة الصحة خريجي وطلبة الطب والتمريض كافة والأطباء المتقاعدين التطوع بسبب الضغط على المستشفيات وشح الكادر البشري.
وطالبت الوزارة بالتدخل الدولي العاجل لحماية المؤسسات الصحية والمستشفيات والطواقم الطبية في القطاع.
وأكدت أن الاحتلال تسبب بشلل كامل في قدرات المنظومة الصحية جراء قطع الاتصالات والإنترنت.
وطالبت الصحة مصر بالعمل الفوري على فتح معبر رفح لضمان تدفق المساعدات الصحية وإدخال الوقود وإخراج المرضى والجرحى.
كما طالبت الجهات كافة بالعمل الفوري على التدخل العاجل لإسعاف المنظومة الصحية المنهارة.

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