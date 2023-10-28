Saturday, 28 October 2023 11:34 GMT

بعد مقاطعة الداعمين للعدوان.. شركات أردنية تستقبل العمال المتضررين

10/28/2023 2:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان - "100 وظيفة شاغرة للمتضررين بسبب الأحداث الأخيرة أو لمن اضطر للتخلي عن وظيفته بسبب موقفه" نص الإعلان هذا وجهته إحدى الشركات المحلية الكبرى لكل موظف يعمل في أي شركة داعمة لكيان الاحتلال أو يفكر في ترك وظيفته أو تركها أخيرا بسبب الحرب.
وبمجرد إعلان الاحتلال حربه على غزة بالتحالف مع دول محور الشر (أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، انطلقت حملات مقاطعة في كثير من دول العالم، ولا سيما الدول العربية والإسلامية، لأي منتج يمثل هذه الدول والشركات أعلنت دعمها المباشر لكيان الاحتلال.
وشملت حملات المقاطعة، منتجات: الأدوية والأغذية والمشروبات والمنظفات والمطاعم وغيرها، بينما بدأ يتحدث البعض عن الفجوة التي ستخلفها المقاطعة في سوق العمل نظرا لأن العديد من العاملين في هذه المشنآت خسروا أعمالهم أو هم مهددون بذلك.
أنس أبو عودة وهو مدير التسويق لسلسلة علامة قهوة محلية معروفة وواسعة الانتشار في الأردن قال: "أعلنت الشركة عن 100 وظيفة لأصحاب الخبرات السابقة في الشركات العالمية".
وقالت الشركة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "إنها تعلن توفير 100 وظيفة شاغرة للمتضررين بسبب الأحداث الأخيرة أو من اضطر للتخلي عن وظيفته بسبب موقفه".
وبين أبو عودة، أن هذا الإعلان هو مرحلة أولى ويمكن أن تتبعها إعلانات أخرى لاحقا، وذلك دعما من الشركة لهؤلاء المتضررين والتزاما بموقف الشركة الرافض للعدوان على غزة.
وزاد: "هناك حملات سيتم الإعلان عنها لاحقا".
كما بين، أن الشركة ملتزمة بتعزيز الثقة بالمنتج المحلي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وتوفير أكبر عدد ممكن من الفرص للأيدي العاملة".
الشركة أيضا، خصصت دعما نقديا لصالح غزة من ريع مبيعاتها سابقا عدا عن أجر يوم عمل تبرع به العاملون لديها.
وقالت المسؤولة في أحد المطاعم المحلية شهرزاد أبو الفيلات التي أعلنت أيضا، فتح الباب لتوظيف عدد من الشباب الذين فقدوا وظائفهم: "إنه من الضروري في هذا الوقت أن تتكاتف الشركات المحلية في دعم من تضرروا بحملة المقاطعة لبعض العلامات والسلاسل العالمية".
وأكدت أبو الفيلات، أنه لا يمكن إجبار أحد على الاستقالة من مكان عمله لأنه لا يمكن الحكم على الظروف الخاصة والمعيشية للموظفين، إلا أنه يمكن المساهمة في توفير وظائف بديلة لهم تشجعهم على التغيير.
وبينت، أنه ربما كان مطعمهم صغيرا مقارنة ببعض سلاسل المطاعم وشركات الأغذية بحيث لا يستطيعون استيعاب أعداد كبيرة من الموظفين، إلا أنه والتزاما بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية، سيعملون على استيعاب أكبر عدد ممكن، داعية الشركات الكبرى، إلى أن تلعب دورا أيضا في هذا الخصوص.
وقال الخبير الإقتصادي د. قاسم الحموري: "يجب هنا التركيز على المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية والتجارية ودورها في دعم من فقدوا وظائفهم بسبب حملات المقاطعة للعلامات العالمية".
وبين، أنه يمكن للمؤسسات المحلية استقبال هؤلاء العاملين وتوظيفهم مقابل جزء من أرباح وعوائد الشركات، وذلك لعكس الروح الوطنية لهذه المؤسسات في مجابهة الآثار الاقتصادية للعدوان والمقاطعة للسلاسل العالمية الداعمة له.
ولفت أيضا، إلى أنه يمكن توجيه المؤسسات الاقتصادية من خلال جمعيات الأعمال والغرف التجارية والصناعية لتوظيف الشباب الفاقدين لأعمالهم، مؤكدا أن ذلك سيكون بمثابة إعلانات مجانية لهذه المؤسسات التي لا بد وأن تزيد مبيعاتها وأعمالها نتيجة توجهاتها المشرفة وبالتالي زيادة أرباحها.
يذكر أن الأردن يعاني أساسا من ارتفاع في نسب البطالة بلغ 21.9 % خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 19.6 % للذكور، مقابل 30.7 % للإناث.

MENAFN28102023000072011014ID1107322605

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث