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بيلينجهام يهدي ريال مدريد الانتصار في كلاسيكو الليجا

10/28/2023 2:31:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - قاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد للانتصار في مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة (2-1)، أمس السبت، ضمن الجولة 11 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".
سجل لبرشلونة جوندوجان في الدقيقة 6، بينما أحرز بيلينجهام هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 68 و(90+2).
بهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.
بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، وجاء هدف مبكر بقدم جوندوجان، الذي كان يتبادل الكرة مع جواو فيليكس، ليسقط لاعبو الريال في خطأ ساذج، وتتهيأ الكرة داخل المنطقة أمام الألماني، الذي سدد بسهولة في الشباك بالدقيقة 6.
وكاد الشاب فيرمين لوبيز أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 14، بتسديدة ارتطمت بالقائم الأيمن.
وحاول أنتونيو روديجر التسديد من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 22، قبل أن يصوب جوندوجان كرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت خارج الملعب في الدقيقة 34.
وشتت كارفاخال تصويبة من فيليكس داخل المنطقة في الدقيقة 41، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، انطلق رودريجو على الطرف الأيمن، وصوب كرة قوية لكنها مرت أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 46.
وكاد إينيجو مارتينيز أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة، بتصويبة رأسية ارتطمت بالقائم الأيمن، قبل أن ترتد أمام زميله أراوخو الذي سدد على المرمى لولا تألق الحارس كيبا في الدقيقة 51.
وقرر أنشيلوتي تنشيط صفوفه، ودفع بكامافينجا بدلا من ميندي كظهير أيسر، ثم مودريتش وخوسيلو بدلا من كروس ورودريجو على الترتيب.
ودفع تشافي هيرنانديز، بمهاجمه روبرت ليفاندوفسكي من أجل مضاعفة النتيجة، وأشركه بدلا من فيران توريس.
وانطلق كانسيلو وسدد كرة قوية تصدى لها ثنائي دفاع الريال روديجر وألابا لتمر بجانب القائم الأيمن، وتتحول إلى ركنية في الدقيقة 64.
وأرسل تشواميني تصويبة صاروخية من خارج المنطقة، لكن تير شتيجن تألق في التصدي لها وحولها إلى ضربة زاوية في الدقيقة 67.
وسجل بيلينجهام هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 68، بتسديدة صاروخية أقصى يسار الحارس تير شتيجن الذي عجز عن التصدي لها.
ومرر رافينيا كرة على حدود المنطقة لزميله ليفاندوفسكي الذي سدد بقوة أعلى العارضة الأفقية لمرمى الحارس كيبا في الدقيقة 79.
ونجح بيلينجهام في إضافة الهدف الثاني للريال بالدقيقة 92، من لمسة واحدة على الطائر، ليمنح الملكي 3 نقاط ثمينة.
ورفض مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، الاعتراف بالهزيمة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد.
وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سيطرنا على المباراة لمدة 60 دقيقة. ريال مدريد في 20 دقيقة فقط سجل هدفين، بينما نحن سجلنا هدفا واحدا فقط".
وأضاف: "نحن نستحق الفوز، ربما أبالغ قليلا، ولكن من وجهة نظري على الخط الجانبي، ريال مدريد يمتلك هذه القدرة، عندما تترك لهم الفرصة، يمكن أن يكونوا قاتلين".
وتابع: "التعادل لم يكن كافيا بالنسبة لنا. بدا الفريق الآخر كما لو أنهم راضون عن التعادل، وعندما سنحت لهم الفرصة لقتل المباراة سجلوا هدفا ضدنا".
وأوضح: "قاموا بالضغط وتقدموا للأمام، وفي النهاية جعلونا نعاني، ولكن في الدقائق العشر الأخيرة ذهبنا من أجل الفوز وكان لدينا فرص. تم تنفيذ خطتنا بشكل مثالي".
واستكمل: "رغم الهزيمة، اليوم لم نخسر بسبب الحكم، فنحن لم نكن فعالين، وقدمنا 60 دقيقة جيدة، لكننا تلقينا هزيمة غير مستحقة".
وأتم: "فينيسيوس؟ لقد أخبرني أن الكرة لم تكن خطأ حين تحدثنا، وقمت بمداعبته فقط، وأكن له أقصى درجات الاحترام، وأنا معجب به كلاعب".
من جانبه علق الإسباني الشاب بابلو جافي، لاعب وسط برشلونة، على هزيمة فريقه في الكلاسيكو بقوله: "قدمنا مباراة جيدة، حتى جاء الهدف الأول الذي سجلوه، وغير من مسار المباراة".
وأضاف: "راقبنا بيلينجهام جيدا خلال المباراة، مثله مثل كل لاعبي ريال، لكن في كرة واحدة تمكن من الهروب وسجل الهدف الأول من تصويبة قوية".
وعن خروج زميله فيرمين لوبيز، وزيادة العبء الدفاعي عليه، قال: "لا أتحدث عن التغييرات، فهذه قرارات المدرب، ونحن ننفذ ما يطلبه تشافي".
وعن ابتعاد ريال مدريد في الصدارة، بفارق 4 نقاط، ومواجهة ريال سوسيداد خارج الأرض في الجولة المقبلة، قال: "الأهم أن نستعيد كل اللاعبين المصابين، وأن نقدم أفضل ما لدينا أمام سوسيداد".
واعترف حارس مرمى برشلونة، مارك أندريه تير شتيجن، بأن الإنجليزي بيلينجهام غير مجرى المباراة لصالح ريال مدريد.
وصرح تير شتيجن عقب المباراة "لقد غير مجرى المباراة بهدفيه".
وأشار الحارس الألماني إلى أن برشلونة لعب بشكل عام مباراة جيدة، لكن "ريال مدريد لا يحتاج للكثير من أجل التسجيل".
وأوضح أن برشلونة بدأ المباراة "بشكل جيد"، لكنه لم يحافظ على تقدمه بهدف في بداية اللقاء، قائلا "لم نعرف كيف نحافظ على النتيجة لصالحنا".
وكتب بيلينجهام اسمه في تاريخ الكلاسيكو، حيث ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن اللاعب الإنجليزي سجل الهدف الخامس لريال من خارج المنطقة في الكلاسيكو بالليجا منذ الموسم 2003-2004.
وأضافت: "هدف بيلينجهام هو الأول من خارج المنطقة في الكلاسيكو منذ هدف جاريث بيل (نجم الريال السابق) في أيار (مايو) 2018".
من جهة ثانية، ذكرت الشبكة أن المباراة حملت الرقم 250 لكارلو أنشيلوتي كمدير فني لريال مدريد في مختلف المسابقات.
وتابعت أن أنشيلوتي هو ثالث مدير فني في تاريخ ريال مدريد يصل لهذا العدد من المباريات، ويسبقه الفرنسي زين الدين زيدان (263 مباراة)، والإسباني ميجيل مونيوز (605 مباريات)".
البريمير ليج
سجل المهاجم إدوارد نكيتياه الذي لعب بدلا من البرازيلي جابرييل جيسوس المصاب، ثلاثية لفريقه آرسنال أكس، ليقوده إلى فوز ساحق على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 5-0، في المرحلة العاشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم.
ورفع آرسنال رصيده إلى 24 نقطة وارتقى إلى المركز الثاني موقتا على حساب مانشستر سيتي الذي يواجه جاره يونايتد في ديربي مانشستر اليوم الاحد.
ويتخلف آرسنال بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر جاره في شمال لندن والفائز على كريستال بالاس 2-1 في افتتاح المرحلة أول من أمس.
وقرر مدرب آرسنال الإسباني ميكل أرتيتا إراحة صانع ألعابه النروجي مارتن أوديجارد وأشرك بدلا منه إميل سميث رو.
ونجح نكيتياه في افتتاح التسجيل عندما تلقى الكرة داخل المنطقة من ديكلان رايس فراوغ مدافعا واودعها الشباك (28).
واضاف نكيتياه الثاني بعد مرور 5 دقائق على الشوط الثاني مستغلا كرة مرتدة من حارش شيفيلد يونايتد قبل ان ينجح في تحقيق الهاتريك بتسديدة قوية من خارج المنطقة (58).
واضاف البديل البرتغالي فابيو فييرا الرابع من ركلة جزاء ارتكبت عليه (88)، قبل ان يختتم المدافع الياباني تاكيهيرو توميياسو مهرجان الاهداف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
وعاد تشيلسي إلى مسلسل النتائج المتذبذبة على أرضه وخسر أمام برنتفورد 0-2.
وفي ست مباريات على أرضه هذا الموسم، فاز فريق غرب لندن مرة يتيمة على لوتون تاون المتواضع 3-0 في آب (أغسطس) الماضي. كما فاز مرة واحدة على ملعبه "ستامفورد بريدج" في آخر 13 مباراة في الدوري على مدى موسمين.
وعلق مدرب تشيلسي الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو على نتائج فريقه على ارضه بقوله "انا لست سعيدا والامر ينطبق على اللاعبين والنادي باكمله في ما يتعلق بهذه السلسلة".
وتابع "يتعين علينا أن نكون اكثر استقرارا في المستوى ونشعر بالمسؤولية لتغيير هذه الدينامية".
وغاب عن صفوف تشيلسي صانع ألعابه الارجنتيني الدولي انزو فرنانديز وجناحه الاوكراني ميخايلو مودريك.
وبعدما سيطر على ضيفه في الشوط الأول وأهدر فرصا عدة عبر نوني مادويكي (10 و38)، الإسباني مارك كوكوريا (19) ورحيم سترلينج (50)، اهتزت شباك تشيلسي في الثاني عبر المدافع المخضرم إيثان بينوك الذي صوب رأسية قريبة وسط الدفاع التائه للفريق الأزرق (58).
وبعد تمريره كرة الهدف الاول، سجل الجناح الكاميروني براين مبويمو الثاني أمام المرمى الخالي، في وقت كان فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يحاول معادلة الأرقام والحارس الإسباني روبرت سانشيس متقدما عن مرماه (90+6).
وتراجع تشيلسي مؤقتا إلى المركز الحادي عشر، برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، فيما صعد برنتفورد إلى المركز العاشر.
وأصبح برنتفورد أول فريق في البريمير ليج يفوز في أول ثلاث مباريات له ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.
البوندسليجا
دك بايرن ميونيخ شباك ضيفه دارمشتات بثمانية نظيفة بينها "هاتريك" للمهاجم الإنجليزي هاري كاين، ليرتقي مؤقتا الى صدارة الدوري الألماني في كرة القدم، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من البطولة.
ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 23 نقطة ليتفوق بفارق نقطة واحدة عن باير ليفركوزن الذي يستضيف فرايبورغ اليوم.
وفي مباراة شهدت ثلاث حالات طرد، جاء فوز الفريق البافاري بثلاثية للإنجليزي هاري كاين (51 و69 و88)، وثنائيتين للوروا سانيه (56 و64) وجمال موسيالا (60 و76)، وهدف سابع للمخضرم توماس مولر (71).
كانت النتيجة مذلة لدارمشتات المتواضع الذي كان يبحث عن إفساد عودة الحارس المخضرم لبايرن مانويل نوير بعد غياب قرابة 12 شهرا عن الملاعب.
وهذه المباراة الأولى التي يخوضها نوير مع النادي البافاري منذ 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 أمام شالكه. شارك بعدها مع منتخب بلاده في مونديال قطر حيث خرج من دور المجموعات، قبل أن يتعرض لإصابة بالغة في ساقه خلال ممارسته رياضة التزلج خضع على إثرها لعملية جراحية في 10 كانون الأول (ديسمبر).
وبهذا الفوز، رفع بايرن رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي إلى الصدارة في انتظار مباراة باير ليفركوزن أمام فرايبورغ اليوم، فيما توقف دارمشتات عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.
وكانت بداية المباراة صاخبة، إذ تلقى أصحاب الأرض ضربة قوية بطرد جوشوا كيميش بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الرابعة بعدما ارتكب خطأ على مهاجم دارمشتات.
لكن الكارثة حلت بعد ذلك بالفريق الضيف، إذ تلقى طردا أولا للألباني كلاوس جياسولا عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) بعدما أعاق النمساوي كونراد لايمر (21).
وفي لقطة مشابهة، تعرض كاين لإعاقة على مشارف منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة حرة قبل أن يطرد اللاعب الكرواتي ماتيي مالييكا، ويكمل الضيوف المباراة بتسعة لاعبين (41).
وإذ كان الشوط الأول عقيما، كان الثاني غزيرا بالأهداف، إذ كثف البافاريون هجماتهم مستغلين التفوق العددي.
وكان لهم ذلك بافتتاح التسجيل بعد عرضية متقنة من المغربي نصير مزراوي قابلها كاين برأسية في الشباك (51).
وما هي إلا خمس دقائق حتى أضاف سانيه الثاني عندما أكمل في المرمى عرضية أرضية من الجهة اليمنى حولها لايمر (56).
وجاء الثالث عندما نفذ كاين ركلة حرة خادعة مرر من خلالها الكرة إلى موسيالا الذي سدد في الشباك بسهولة (60).
وتواصل مهرجان الأهداف البافارية بهدف رابع سجله سانيه أيضاَ من تصويبة صاروخية من مشارف منطقة الجزاء (64)، قبل أن يصدم كاين الجميع بتسديدة رائعة من منتصف الملعب أثناء تقدم حارس دارمشتات، مسجلا هدفا خامسا رائعا (69).
وسرعان ما ألحقه مولر البديل بهدف سادس، بعدما تابع عرضية من مزراوي في الشباك (71)، وأتبعه موسيالا بالسابع (76)، لكن التوقيع الأخير كان لكاين الذي أحرز الـ"هاتريك" والهدف الثامن لفريقه. -(وكالات)







نجم بايرن ميونيخ هاري كاين يسدد من منتصف الملعب ليسجل هدفا في مرمى دارمشتات -(من المصدر)

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