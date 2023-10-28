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إسرائيل توسع عملياتها في غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى

10/28/2023 2:28:24 PM
(MENAFN- Al Watan) دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري الليلة الماضية على القطاع، وكثف غاراته على كافة المحاور.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري وحتى اليوم، إلى 7703 قتلى، بينهم 3195 طفلا.
وذكرت الوزارة في بيانها، أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة باستهدافه العائلات الفلسطينية، بالقصف العنيف أمس".
يأتي ذلك عقب إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في وقت سابق أن "القوات البرية ستوسع نشاطها البري" في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.
وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل بري يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

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