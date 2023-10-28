موسم الرياض يوقع اتفاقية رعاية مع URSU إحدى شركات كريستيانو رونالدو

(MENAFN
- Al Watan) وقع المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مع نجم المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو مالك شركة "URSU" للمياه، عقد رعاية الشركة للفعاليات الرسمية العالمية لموسم الرياض 2023.
وجرى توقيع الاتفاقية في "فيا رياض"، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، وتأتي امتدادًا لاتفاقيات وعقود
الرعاية المميزة والاستراتيجية لنسخة موسم الرياض هذا العام التي تحمل شعار Time Big، مع مجموعة من
الجهات والشركات الوطنية والعالمية، التي تحرص على رعاية فعاليات الموسم.
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