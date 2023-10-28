Saturday, 28 October 2023 11:33 GMT

المياه بالفلورايد الزائد تؤثر على الأطفال

10/28/2023 2:28:11 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة أن تناول مياه الشرب على المدى الطويل مع مستويات أعلى من الـ((فلورايد)) قد تؤدي إلى ‏عجز إدراكي لدى الأطفال.‏
ووفقا لدراسة تجريبية جديدة من جامعة تولين في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية، فإن تناول المياه على المدى الطويل مع مستويات الـ((فلورايد)) أعلى بكثير من لوائح مياه الشرب الحالية قد يرتبط بالعجز المعرفي لدى الأطفال.
وتم إجراء البحث، الذي نشر في مجلة ((علم السموم العصبية وعلم المسخيات))، في ريف إثيوبيا، حيث تستخدم المجتمعات الزراعية الآبار ذات مستويات الـ((فلورايد)) الطبيعية، التي تتراوح بين 0.4 و15.5 ملليغرام / لتر، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بمستويات الـ((فلورايد)) التي تقل عن 1.5 ملليغرام/ لتر.
وقد جند باحثون 74 طفلا في سن المدرسة، وقيّموا قدرتهم على رسم أشياء مألوفة مثل حمار أو منزل، مع عكس الدرجات لأي تفاصيل مفقودة، واستخدموا اختبارا قياسيا للذاكرة المحوسب، وهو محايد للغة والثقافة كأداة أخرى لقياس القدرة المعرفية.
وعثرت الدراسة أن التعرض العالي للـ((فلورايد)) في مياه الشرب مرتبط بمزيد من الأخطاء في اختبارات الرسم والذاكرة.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الأستاذ المساعد في علوم الصحة البيئية في كلية الصحة العامة والطب الاستوائي في جامعة تولين، تيودروس غوديبو: ((العلاقة السببية بين التعرض للفلورايد والسمية العصبية لا تزال غير واضحة)). لكنه يأمل أن تحفز هذه النتائج الأولية على إجراء المزيد من الأبحاث حول التأثيرات المعرفية المحتملة للتعرض للـ((فلورايد))، بحسب قوله.

MENAFN28102023000089011017ID1107322588

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث