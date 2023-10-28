أبها تتذيل قائمة عدد المقاهي

(MENAFN
- Al Watan) تجاوز عدد المقاهي بالمملكة الـ3 آلاف مقهى، حسب ما أكدته أنشطة وخدمات المطاعم بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تصدرتها منطقة الرياض بعدد 1068 مقهى، وجاءت جدة ثانيًا، تليها الطائف، ثم مكة المكرمة، فيما تذيلت أبها القائمة بعدد 31 مقهى فقط، وهذا عدد غير متوقع كونها أحد أهم المناطق السياحية بالمملكة والوطن العربي، حيث تفوقت عليها جارتها خميس مشيط بـ65 مقهى.
جاءت القائمة كالتالي:
الرياض 1068
جدة 264
الطائف 251
مكة المكرمة 212
المدينة المنورة 210
الدمام 208
الأحساء 203
الخبر 198
تبوك 174
نجران 136
القطيف 109
حائل 106
حفر الباطن 94
جازان 88
بريدة 66
خميس مشيط 65
سكاكا 54
الباحة 39
عرعر 36
الجبيل 33
أبها 31
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