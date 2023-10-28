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أبها تتذيل قائمة عدد المقاهي

10/28/2023 2:28:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تجاوز عدد المقاهي بالمملكة الـ3 آلاف مقهى، حسب ما أكدته أنشطة وخدمات المطاعم بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تصدرتها منطقة الرياض بعدد 1068 مقهى، وجاءت جدة ثانيًا، تليها الطائف، ثم مكة المكرمة، فيما تذيلت أبها القائمة بعدد 31 مقهى فقط، وهذا عدد غير متوقع كونها أحد أهم المناطق السياحية بالمملكة والوطن العربي، حيث تفوقت عليها جارتها خميس مشيط بـ65 مقهى.
جاءت القائمة كالتالي:
الرياض 1068
جدة 264
الطائف 251
مكة المكرمة 212
المدينة المنورة 210
الدمام 208
الأحساء 203
الخبر 198
تبوك 174
نجران 136
القطيف 109
حائل 106
حفر الباطن 94
جازان 88
بريدة 66
خميس مشيط 65
سكاكا 54
الباحة 39
عرعر 36
الجبيل 33
أبها 31

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