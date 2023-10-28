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وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في الأردن ومصر والمغرب الأوضاع الخطيرة في غزة - جريدة الوطن السعودية

10/28/2023 2:27:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالات هاتفية بنظرائه الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، والمغربي ناصر بوريطه.
وناقش مع وزراء هذه الدول، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العزّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري.
كما بحث معهم سبل تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة دولياً للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

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