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بدء العد التنازلي لانطلاق موسم الرياض - جريدة الوطن السعودية

10/28/2023 2:27:52 PM
(MENAFN- Al Watan) ساعات قليلية تفصلنا عن بدء انطلاق الحدث الأكبر في العاصمة الرياض، حيث بدأ العد التنازلي لانطلاق موسم الرياض 2023 في البوليفارد هول والذي تم بناؤه في 60 يوما على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع.
وانطلقت الطواقم الإعلامية المدعوة لتغطية هذا الكرنفال الترفيهي قبل قليل إلى مقر المناسبة تمهيدا لانطلاق احتفال الافتتاح.
ومنذ إطلاق موسم الرياض عام 2019، يستقبل المهرجان الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية وغيرها من الفعاليات الثقافية الفريدة. وفي عام 2023، سيبدأ موسم الرياض يوم السبت 28 أكتوبر بحفل افتتاح مذهل ومباراة ملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.

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