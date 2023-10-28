بدء العد التنازلي لانطلاق موسم الرياض - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) ساعات قليلية تفصلنا عن بدء انطلاق الحدث الأكبر في العاصمة الرياض، حيث بدأ العد التنازلي لانطلاق موسم الرياض 2023 في البوليفارد هول والذي تم بناؤه في 60 يوما على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع.
وانطلقت الطواقم الإعلامية المدعوة لتغطية هذا الكرنفال الترفيهي قبل قليل إلى مقر المناسبة تمهيدا لانطلاق احتفال الافتتاح.
ومنذ إطلاق موسم الرياض عام 2019، يستقبل المهرجان الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية وغيرها من الفعاليات الثقافية الفريدة. وفي عام 2023، سيبدأ موسم الرياض يوم السبت 28 أكتوبر بحفل افتتاح مذهل ومباراة ملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.
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