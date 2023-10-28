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هل يصل الإنترنت الفضائي Starlink إلى غزة؟ - جريدة الوطن السعودية

10/28/2023 2:27:49 PM
(MENAFN- Al Watan) رد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على مطالبات توصيل الانترنت الفضائى Starlink لغزة مؤكدا أنه سيتواصل مع المنظمات المساعدة المعترف بها دوليا لبحث الأمر، وذلك بعد أن ضرب العدوان الاسرائيلى مواقع الشبكات في غزة وقطع الانترنت عن القطاع، ولكن هل سينتصر هاشتاق starlinkforgaza# في تحقيق مساعيه ويصل الانترنت الفضائى لغزة قريبا؟ وهل سيتحمل ماسك التكلفة حال تحقق الأمر؟
وأسهمت شركة SpaceX من قبل في دعم أوكرانيا بالانترنت الفضائى خلال حربها مع روسيا وعرضت خدمة Starlink على دول أخرى بعد الكوارث، وهو ما يجعل الأمر ممكن ولكننا يجب أن نتتبع ما حدث في حالة أوكرانيا لنتبين ما حدث مع التكلفة.
Starlink في أوكرانيا
مثلت شركة SpaceX التابعة لشركة Elon Musk مصدرًا حيويًا للاتصالات للجيش الأوكراني، ما سمح له بالقتال والبقاء على اتصال حتى مع تدمير شبكات الهاتف الخلوي والإنترنت في حربها مع روسيا، وبدأ ماسك في تزويد أوكرانيا بمحطات Starlink منذ مارس العام الماضى ولكنه مع أكتوبر من نفس العام بدأ في الشكوى من التكاليف الباهظة التي تكبدها.
وبحسب ما ذكرته CNN، كان قد تم التبرع بما يقرب من 20 ألف وحدة قمر صناعي من ستارلينك لأوكرانيا في أكتوبر العام الماضى، حيث غرد ماسك في هذا الوقت بأن "العملية كلفت شركة SpaceX حوالى 80 مليون دولار وستتجاوز 100 مليون دولار بحلول نهاية العام"، في إشارة إلى الفترة ما بين مارس إلى نهاية العام.
الإنترنت المجاني لن يدوم للأبد
وحذرت شركة SpaceX البنتاجون من أنها قد تتوقف عن تمويل الخدمة في أوكرانيا ما لم يقدم الجيش الأمريكي عشرات الملايين من الدولارات شهريًا للمساهمة، حيث إنه لا يستطيع تحمل تمويل Starlink إلى أجل غير مسمى في أوكرانيا، وهو جهد يكلف الحفاظ عليه ما يعادل 20 مليون دولار شهريًا.
ولكن سرعان ما عاد إيلون ماسك في تصريحاته، وقال إن خدمة الانترنت الفضائى وتزويدها للشعب الأوكرانى هو عمل إنسانى لشركته وسيستمر فيه حتى وإن كانت تكلفته باهظة.
واستجاب البنتاجون لتخصيص أموال من أجل خدمة Starlink ولكن بعد ذلك بـ 8 أشهر في يونيو من هذا العام، حيث تعاقد البنتاجون مع شركة SpaceX من أجل الدفع لخدماته في أوكرانيا.
فهل يصل الإنترنت الفضائي إلى غزة، ربما أن الأمر ممكن ولكن في ظل التحديات الحالية فإن المهمة صعبة بعض الشيء، خصوصا بعد أن غرد ماسك قائلا: "ليس من الواضح من الذي يملك سلطة الوصلات الأرضية في غزة"، مازال عملاق التكنولوجيا لا يعرف طريقة لمناقشة الأمر والوصول لحل وهو ما جعله بالنهاية يقول إنه سيدعم الاتصال مع المنظمات المساعدة.

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