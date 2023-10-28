70 ألف قطعة أثرية بمتاحف المملكة

(MENAFN
- Al Watan) كشفت هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة، بيانات إحصائية حديث في قطاع التراث في المملكة، وهي: 7 مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي، و11 عنصرًا مدرجة في قائمة التراث الثقافي غير المادي، وأكثر من 8788 موقعًا أثريًا في مختلف مناطق المملكة، وأكثر من 70 ألف قطعة أثرية في 13 منطقة موزعة على 28 متحفًا ومستودعًا، وأكثر من 3 آلاف موقع تراث عمراني، وأكثر من 5 آلاف حرفي سعودي، وأكثر من 3800 قطعة يدوية مسجلة، وأكثر من 145 حرفة يدوية تتم ممارستها (45 نوعًا رئيسيًا من الحرف اليدوية، و100 نوع فرعي من الحرف اليدوية).
16 فرعًا رئيسيًا
أبانت الهيئة، أن من بين مبادرات الهيئة توثيق الفنون الصخرية والنقوش الكتابية، وتأسيس مركز لحماية التراث الثقافي المغمور تحت البحر، والمسابقة المعمارية لقصور الدولة التاريخية، ومبادرة التراث الصناعي، ومبادرة التراث العمراني الحديث، والتوثيق المعماري لمبان ومواقع التراث العمراني، وإعداد الدراسات التأهيلية للقرى التراثية، وتنفيذ لوحات تسمية وترقيم المباني التراثية المسجلة، ومبادرة بيوت الحرفيين، بالإضافة إلى إبراز دور المملكة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وإعادتها.
موضحة أن مهام هيئة التراث، تتولى مسؤولية حماية وتطوير قطاع التراث الثقافي في المملكة وتطوير الأنظمة المتعلقة فيه، وفروع الهيئة في المناطق، تعتبر الذراع التنفيذي للهيئة وفقًا للمبادئ التوجيهية والمعايير والسياسات التي تحددها، ويتبع للهيئة نحو 16 فرعًا رئيسيًا منتشرًا في مناطق المملكة، مشددة على أن من إستراتيجية هيئة التراث، تأهيل مواقع التراث العمراني وفتحها للزوار، وذلك ضمن سلسلة القيمة لقطاع التراث، التي تشمل أنشطة الاستكشاف بالتعرق والتوثيق، والإدارة والحماية، والتسويق لأصول التراث، والتي غالبًا ما تكون مرتبكة بالقطاعات القريبة كالسياحة.
أعمال الفروع
تشمل أعمال الفروع بالشراكة مع القطاعات الحكومية الأخرى والقطاع الثالث التنسيق والمشاركة مع إدارات التعليم لمشاركة الطلاب في زيارات المواقع التراثية والتعريف بها للطلاب والجيل المستقبلي، تدريب طلاب الجامعات بالمسارين التعاوني والميداني في المجالات الثقافية، دعم الجمعيات التخصصية ذات العلاقة بالمجال التراثي.
تفعيل دور الشركاء بالمناطق بشأن المحافظة والتطوير لمواقع التراث الثقافي، وتفعيل دور الشركاء بالمناطق من خلال توقيع 11 اتفاقية تعاون يتم تفعيلها من خلال فرع الهيئة بالمناطق وشركاء الهيئة.
الركائز الإستراتيجية لهيئة التراث:
1- حماية محفظة الثروة الثقافية والمواقع الأثرية وإدارتها بفعالية.
2- تعزيز الأبحاث وتنمية المواهب المتخصصة في التراث.
3- استخدام أحدث التقنيات الرقمية في سلسلة القيمة التراثية.
4- وضع الأنظمة واللوائح المناسبة وإصدار الرخص.
5- العمل على نطاق واسع مع القطاع الخاص ((مشاريع الأعمال التجارية)).
6- توفير التمويل المقدم من الحكومة السعودية ودعم الوكالات الدولية.
7- خلق وعي لدى الجمهور ونشر التراث.
8- العمل من خلال الشراكات الواسعة النطاق على المستويين المحلي والعالمي.
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