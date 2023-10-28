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70 ألف قطعة أثرية بمتاحف المملكة

10/28/2023 2:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة، بيانات إحصائية حديث في قطاع التراث في المملكة، وهي: 7 مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي، و11 عنصرًا مدرجة في قائمة التراث الثقافي غير المادي، وأكثر من 8788 موقعًا أثريًا في مختلف مناطق المملكة، وأكثر من 70 ألف قطعة أثرية في 13 منطقة موزعة على 28 متحفًا ومستودعًا، وأكثر من 3 آلاف موقع تراث عمراني، وأكثر من 5 آلاف حرفي سعودي، وأكثر من 3800 قطعة يدوية مسجلة، وأكثر من 145 حرفة يدوية تتم ممارستها (45 نوعًا رئيسيًا من الحرف اليدوية، و100 نوع فرعي من الحرف اليدوية).
16 فرعًا رئيسيًا
أبانت الهيئة، أن من بين مبادرات الهيئة توثيق الفنون الصخرية والنقوش الكتابية، وتأسيس مركز لحماية التراث الثقافي المغمور تحت البحر، والمسابقة المعمارية لقصور الدولة التاريخية، ومبادرة التراث الصناعي، ومبادرة التراث العمراني الحديث، والتوثيق المعماري لمبان ومواقع التراث العمراني، وإعداد الدراسات التأهيلية للقرى التراثية، وتنفيذ لوحات تسمية وترقيم المباني التراثية المسجلة، ومبادرة بيوت الحرفيين، بالإضافة إلى إبراز دور المملكة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وإعادتها.
موضحة أن مهام هيئة التراث، تتولى مسؤولية حماية وتطوير قطاع التراث الثقافي في المملكة وتطوير الأنظمة المتعلقة فيه، وفروع الهيئة في المناطق، تعتبر الذراع التنفيذي للهيئة وفقًا للمبادئ التوجيهية والمعايير والسياسات التي تحددها، ويتبع للهيئة نحو 16 فرعًا رئيسيًا منتشرًا في مناطق المملكة، مشددة على أن من إستراتيجية هيئة التراث، تأهيل مواقع التراث العمراني وفتحها للزوار، وذلك ضمن سلسلة القيمة لقطاع التراث، التي تشمل أنشطة الاستكشاف بالتعرق والتوثيق، والإدارة والحماية، والتسويق لأصول التراث، والتي غالبًا ما تكون مرتبكة بالقطاعات القريبة كالسياحة.
أعمال الفروع
تشمل أعمال الفروع بالشراكة مع القطاعات الحكومية الأخرى والقطاع الثالث التنسيق والمشاركة مع إدارات التعليم لمشاركة الطلاب في زيارات المواقع التراثية والتعريف بها للطلاب والجيل المستقبلي، تدريب طلاب الجامعات بالمسارين التعاوني والميداني في المجالات الثقافية، دعم الجمعيات التخصصية ذات العلاقة بالمجال التراثي.
تفعيل دور الشركاء بالمناطق بشأن المحافظة والتطوير لمواقع التراث الثقافي، وتفعيل دور الشركاء بالمناطق من خلال توقيع 11 اتفاقية تعاون يتم تفعيلها من خلال فرع الهيئة بالمناطق وشركاء الهيئة.
الركائز الإستراتيجية لهيئة التراث:
1- حماية محفظة الثروة الثقافية والمواقع الأثرية وإدارتها بفعالية.
2- تعزيز الأبحاث وتنمية المواهب المتخصصة في التراث.
3- استخدام أحدث التقنيات الرقمية في سلسلة القيمة التراثية.
4- وضع الأنظمة واللوائح المناسبة وإصدار الرخص.
5- العمل على نطاق واسع مع القطاع الخاص ((مشاريع الأعمال التجارية)).
6- توفير التمويل المقدم من الحكومة السعودية ودعم الوكالات الدولية.
7- خلق وعي لدى الجمهور ونشر التراث.
8- العمل من خلال الشراكات الواسعة النطاق على المستويين المحلي والعالمي.

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