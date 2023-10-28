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7 أحياء في الرياض تستعد غدا لبدء تسجيل عقاراتها في السجل العقاري

10/28/2023 2:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أكملتْ الهيئة العامة للعقار استعداداتها لبدء أعمال المرحلة الثانية من "السجل العقاري" غدًا في العاصمة الرياض التي تشمل سبعة أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) كثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في الرياض بعد حي الفلاح.
وأوضحتْ الهيئة أنَّ "السجل العقاري" هو نظام لتسجيل العقارات يجعل العقار أساساً لتسجيل الملكية والحقوق العقارية الأخرى المترتبة عليه، وذلك بإعداد صحيفة في السجل العقاري تتضمن رقم العقار واسم مالكه وأوصافه من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده وما له من حقوق وما عليه من التزامات وما يطرأ عليه من تصرفات وما يترتب عليه من حقوق للغير.
وأكدت أنَّ هذا النظام يمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية وتستفيد منه كافة أنواع العقارات السكنية ، والتجارية ، والزراعية ، والصناعية , إضافة إلى جميع العقارات الحكومية.
من جهة أخرى, أكملت شركة "السجل العقاري" الجهة المنُفذة للتسجيل استعداداتها التقنية ورفع جاهزية المنصة الإلكترونية الموحدة للتسجيل، وجاهزية مركز خدمة العملاء إضافة إلى الانتهاء من تركيب اللوحات التعريفية والإرشادية في الأحياء المستفيدة، إضافة إلى جاهزية المسجلين العقاريين للقيام بأعمال التسجيل من خلال منصة التسجيل العيني.

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