الشؤون الإسلامية توجه بإقامة صلاة الخسوف الليلة

(MENAFN
- Al Watan) وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أصحاب الفضيلة أئمة المساجد والجوامع في جميع مناطق المملكة بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر مساء اليوم السبت.
جاء ذلك في بيان رسمي بثته عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، حيث يأتي ذلك تطبيقاً للسنة التي حثت على الصلاة والدعاء والذكر عند رؤية خسوف القمر، اقتداءً بالنبي المصطفى- صلى الله عليه وسلم - القائل: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم".
وأهابت الوزارة بالأئمة عند حدوث الخسوف الحرص على إرشاد المصلين بالإكثار من ذكر الله تعالى، والاستغفار، والتكبير، والصدقة، والتقرب الى الله تعالى بالأعمال الصالحة.
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