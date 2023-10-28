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الشؤون الإسلامية توجه بإقامة صلاة الخسوف الليلة

10/28/2023 2:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أصحاب الفضيلة أئمة المساجد والجوامع في جميع مناطق المملكة بإقامة ⁧‫صلاة الخسوف‬⁩ عند مشاهدة خسوف القمر مساء اليوم السبت. ​
جاء ذلك في بيان رسمي بثته عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، حيث يأتي ذلك تطبيقاً للسنة التي حثت على الصلاة والدعاء والذكر عند رؤية خسوف القمر، ​اقتداءً بالنبي المصطفى- صلى الله عليه وسلم - القائل: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم".
وأهابت الوزارة بالأئمة عند حدوث الخسوف الحرص على إرشاد المصلين بالإكثار من ذكر الله تعالى، والاستغفار، والتكبير، والصدقة، والتقرب الى الله تعالى بالأعمال الصالحة​​​.

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