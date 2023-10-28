الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يُنظم ورشة تعريفية لبطولة أمريكا بجدة

(MENAFN
- Al Watan) أقيمت في جدة ورشة للإعلاميين تمهيدا لانطلاق كاس العالم للقوارب الشراعية التي تستضيفها جدة، التي اختيرت لما تتميز به من مياه فيروزية وتضاريس طبيعية آسرة ومقومات سياحية مميزة، لاستضافة سباق القوارب التمهيدي الثاني لكأس أمريكا السابع والثلاثين AC37 في مياه البحر الأحمر، وستكون المكان الأول خارج إسبانيا، الذي اختير لاستضافة سباق القوارب لكأس أمريكا.
ويتميز هذا الحدث الكبير بكثير من الانتباه والإثارة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
يشكل سباق القوارب التمهيدي لكأس أمريكا، الذي يجري خلال المدة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2023 وتشارك فيه فرق كبرى ويتنافس فيه مشاركون في سباقات متعددة، واحدًا من أهم الفعاليات الرياضية العالمية في عالم اليخوت. يُعد السباق فرصة رائعة للترويج للسياحة في مدينة جدة على وجه الخصوص، والمملكة العربية السعودية على وجه العموم. كما من المتوقع أن يسهم السباق في تشجيع الجمهور على متابعة الرياضات المائية وممارستها.
ويجذب السباق كثيرًا من المشاهدين والمشجعين من أنحاء العالم كافة، ويشكل فرصة لجذب الانتباه للرياضة في المملكة العربية السعودية، وإظهار الجانب السياحي الجميل للمملكة.
ومن المتوقع أن يساهم الحدث الكبير في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
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