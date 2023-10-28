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الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يُنظم ورشة تعريفية لبطولة أمريكا بجدة

10/28/2023 2:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أقيمت في جدة ورشة للإعلاميين تمهيدا لانطلاق كاس العالم للقوارب الشراعية التي تستضيفها جدة، التي اختيرت لما تتميز به من مياه فيروزية وتضاريس طبيعية آسرة ومقومات سياحية مميزة، لاستضافة سباق القوارب التمهيدي الثاني لكأس أمريكا السابع والثلاثين AC37 في مياه البحر الأحمر، وستكون المكان الأول خارج إسبانيا، الذي اختير لاستضافة سباق القوارب لكأس أمريكا.
ويتميز هذا الحدث الكبير بكثير من الانتباه والإثارة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
يشكل سباق القوارب التمهيدي لكأس أمريكا، الذي يجري خلال المدة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2023 وتشارك فيه فرق كبرى ويتنافس فيه مشاركون في سباقات متعددة، واحدًا من أهم الفعاليات الرياضية العالمية في عالم اليخوت. يُعد السباق فرصة رائعة للترويج للسياحة في مدينة جدة على وجه الخصوص، والمملكة العربية السعودية على وجه العموم. كما من المتوقع أن يسهم السباق في تشجيع الجمهور على متابعة الرياضات المائية وممارستها.
ويجذب السباق كثيرًا من المشاهدين والمشجعين من أنحاء العالم كافة، ويشكل فرصة لجذب الانتباه للرياضة في المملكة العربية السعودية، وإظهار الجانب السياحي الجميل للمملكة.
ومن المتوقع أن يساهم الحدث الكبير في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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