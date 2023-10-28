العالمي يخطف الوصافة
التاريخ
10/28/2023 2:18:18 PM
(MENAFN
- Al Watan) خطف النصر وصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلبه على مضيفه الفيحاء 1/3، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، لحساب الجولة الـ11 للدوري.
سجل للعالمي إندرسون تاليسكا ((50، 61))، وأوتافيو أدميلسون ((74))، وللبرتقالي حسين الشويش ((66))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 25 نقطة متقدما للمركز الثاني، وبقي الفهود على 14 نقطة.
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