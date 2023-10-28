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العالمي يخطف الوصافة

10/28/2023 2:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) خطف النصر وصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلبه على مضيفه الفيحاء 1/3، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، لحساب الجولة الـ11 للدوري.
سجل للعالمي إندرسون تاليسكا ((50، 61))، وأوتافيو أدميلسون ((74))، وللبرتقالي حسين الشويش ((66))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 25 نقطة متقدما للمركز الثاني، وبقي الفهود على 14 نقطة.

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