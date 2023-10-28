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أبها ينتفض يزيد أوجاع الليث

10/28/2023 2:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل أبها انتصاره الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين، واستعاد شيئا من توازنه، وزاد أوجاع ضيفه الشباب بعدما كسبه 1/2، في اللقاء الذي جمعهما على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ11 للدوري.
سجل لزعيم الجنوب سعد بقير ((73))، وغريغور كريشيوفياك ((82))، ولليث فهد المولد ((76))، وشهد اللقاء إقصاء لاعب الشباب إياغو سانتوس بالبطاقة الحمراء، بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، ليرفع أبها رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ15، وظل الشباب على 12 نقطة في المركز الـ11.

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