أبها ينتفض يزيد أوجاع الليث

(MENAFN
- Al Watan) سجل أبها انتصاره الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين، واستعاد شيئا من توازنه، وزاد أوجاع ضيفه الشباب بعدما كسبه 1/2، في اللقاء الذي جمعهما على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ11 للدوري.
سجل لزعيم الجنوب سعد بقير ((73))، وغريغور كريشيوفياك ((82))، ولليث فهد المولد ((76))، وشهد اللقاء إقصاء لاعب الشباب إياغو سانتوس بالبطاقة الحمراء، بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، ليرفع أبها رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ15، وظل الشباب على 12 نقطة في المركز الـ11.
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