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وفد من التحالف يزور حجة ويجتمع مع مسؤولين محليين

10/28/2023 2:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) قام وفدٌ من قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن ترأسه مدير العمليات العسكرية المدنية اللواء عبدالله الحبابي، ويرافقه محافظ حجة عبدالكريم السنيني، بزيارةٍ إلى محافظة حجة.
وشملت الزيارة عدة مديريات منها حجة وميدي وحيران والجعدة، حيث رافق الوفد ممثلين لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتهدف الزيارة إلى تقديم الدعم للأسر النازحة في محافظة حجة، من خلال دراسة إنشاء مشروع إيواءٍ لهم، وتقييم المشروعات المنفذة حتى الآن، كالآبار ومحطات تحلية المياه، والمدارس والمراكز الصحية. كما تم افتتاح بعض الأقسام في مستشفى الجعدة الصحي كجزءٍ من الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الصحية في المنطقة، بالإضافة إلى إطلاع الوفد على مشروع إنشاء آبار وتحلية المياه في حيران.
وفي إطار التعاون، تم الاجتماع مع مسؤولين يمنيين، بما في ذلك محافظ محافظة حجة، والسلطات المحلية، وقد تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي. وأوضح اللواء الحبابي، خلال الزيارة أنه يجري حاليًا العمل على دراسة التوصيات الناتجة عن هذه الزيارة لتحقيق أهدافٍ أكبر سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد اعتمادها.

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