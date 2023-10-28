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خلية في الإنسان تحل أعقد مشكلاته

10/28/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى علماء جامعة ((أيوا)) دراسة تؤكد أن السبب وراء ((التليف الكيسي)) يكمن في نوع الخلايا الجديد المكتشف والمختبئ في الرئة البشرية، والذي يُسمى الأيونات، وهو شائع في الأسماك والضفادع.
التليف الكيسي هو مرض وراثي تدريجي يؤثر على الرئتين والأعضاء الأخرى، ويسبب أحيانًا أعراضًا حادة يمكن أن تهدد الحياة، ويتميز المرض بغياب أو طفرة بروتين ((سي إف تي آر)) في الرئتين، والذي ينظم توازن الملح والماء على سطح الرئة، لكن تركيبته ووظيفته لم يتم فهمهما بعد بشكل كامل من قبل العلماء.
كشف بحث جديد، بقيادة علماء في جامعة ((أيوا))، عن وظيفة جديدة غير متوقعة لهذا البروتين في هذه الخلايا، إذ تَفرِز قنواته المدمجة في سطح الخلية ((أيونات الكلوريد)) في الطبقة الرقيقة من السائل التي تغطي سطح مجرى الهواء.
فحيثما يذهب الملح، يتبعه الماء، وبالتالي يعيد ترطيب هذه الطبقة السائلة المهمة في الرئتين، والتي تحبس المهيجات ومسببات الأمراض، والتي يمكن طردها لاحقًا عن طريق السعال.

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