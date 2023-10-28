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الفركتوز السبب الرئيسي وراء السمنة

10/28/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) تقترح دراسة جديدة، أن ((الفركتوز)) هو ذلك العامل الكامن والخبيث، الذي يدفع الكثير من عمليات الأيض ‏البشرية نحو السمنة.‏
وأضافت الدراسة أنه ((على الرغم من أن ((الفركتوز)) ليس المصدر الأكبر للسعرات الحرارية، إلا أنه يؤدي إلى الرغبة في تناول الأطعمة الدهنية بكميات أكبر، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام))، بحسب مزاعمها.
واكتشف البحث العلمي المنشور في مجلة ((Obesity))، وأجراه باحثون من جامعة كولورادو الأمريكية، أن ((الفركتوز، والذي يتواجد بشكل شائع في سكر المائدة وشراب الذرة عالي الفركتوز، وفي الأطعمة اليومية مثل الكاتشب، يخفض ويمنع ((أدينوزين ثلاثي الفوسفات)) في الجسم، وهو المركب الذي يوفر الطاقة بشكل طبيعي للخلايا)).
وأوضح الدكتور ريتشارد جونسون، الباحث في مجمع ((أنشوتز الطبي)) في أورورا في ولاية كولورادو، في بيان صحفي، أن ((الفركتوز هو ما يحفز عملية التمثيل الغذائي لدينا للدخول في وضع الطاقة المنخفضة)).
ووفقا للدراسة، فإن ((الفركتوز، فريد من نوعه في إعادة ضبط مستويات ((أدينوزين ثلاثي الفوسفات)) إلى مستوى أقل في الخلية))، مشيرة إلى أن ((السكر معروف أيضا بقمع ((الميتوكوندريا))، التي تولد الطاقة لتشغيل الخلايا)).

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