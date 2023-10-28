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انفجار يستمر 200 ثانية

10/28/2023 2:18:15 PM
(MENAFN- Al Watan) رصد العلماء أحد أقوى الانفجارات على الإطلاق في الكون، الذي حدث بشكل استثنائي عندما اندمج نجمان نيوترونيان، ونجم عنه انفجار أشعة غاما المعروف باسم GRB 230307A، واستمر لمدة 200 ثانية، ما يجعله طويلا نسبيا، وتم الإبلاغ عن النتائج في ورقة بحثية جديدة في مجلة Nature.
وتسبب ذلك في انفجار هائل امتد عبر الكون، ويمكن رؤيته من الأرض. وقد رصده العلماء باستخدام مجموعة متنوعة من التلسكوبات الأرضية والفضائية، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي الجديد التابع لناسا وفق روسيا اليوم.
وشاهد العلماء هذا الحدث عندما شكّل الاصطدام واحدا من ألمع الانفجارات من نوعها، أكثر سطوعا بمليون مرة من مجرتنا درب التبانة بأكملها.
وفي أعقاب الانفجار، اكتشف الفريق عنصراً كيميائياً مهماً يسمى التيلوريوم. وهو إحدى المواد الحيوية اللازمة لاستمرار الحياة على الأرض، وقد يساعد هذا الاكتشاف في تفسير كيفية ظهورها لأول مرة.
ويعتقد العلماء أن تلك الانفجارات، المعروفة باسم ((مستعر ماكرو)) أو ((كيلونوفا))، يمكن أن تكون أيضا مصدرا للمواد الأساسية الأخرى اللازمة للحياة على الأرض، مثل اليود والثوريوم.

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