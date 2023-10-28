انفجار يستمر 200 ثانية

(MENAFN
- Al Watan) رصد العلماء أحد أقوى الانفجارات على الإطلاق في الكون، الذي حدث بشكل استثنائي عندما اندمج نجمان نيوترونيان، ونجم عنه انفجار أشعة غاما المعروف باسم GRB 230307A، واستمر لمدة 200 ثانية، ما يجعله طويلا نسبيا، وتم الإبلاغ عن النتائج في ورقة بحثية جديدة في مجلة Nature.
وتسبب ذلك في انفجار هائل امتد عبر الكون، ويمكن رؤيته من الأرض. وقد رصده العلماء باستخدام مجموعة متنوعة من التلسكوبات الأرضية والفضائية، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي الجديد التابع لناسا وفق روسيا اليوم.
وشاهد العلماء هذا الحدث عندما شكّل الاصطدام واحدا من ألمع الانفجارات من نوعها، أكثر سطوعا بمليون مرة من مجرتنا درب التبانة بأكملها.
وفي أعقاب الانفجار، اكتشف الفريق عنصراً كيميائياً مهماً يسمى التيلوريوم. وهو إحدى المواد الحيوية اللازمة لاستمرار الحياة على الأرض، وقد يساعد هذا الاكتشاف في تفسير كيفية ظهورها لأول مرة.
ويعتقد العلماء أن تلك الانفجارات، المعروفة باسم ((مستعر ماكرو)) أو ((كيلونوفا))، يمكن أن تكون أيضا مصدرا للمواد الأساسية الأخرى اللازمة للحياة على الأرض، مثل اليود والثوريوم.
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