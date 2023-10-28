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المهاجرون يحققون التنوع ويقسمون المواطنين

10/28/2023 2:18:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أسهمت موجات الهجرة العالمية التي شهدتها العقود القليلة الماضية في زيادة التنوع في الدول التي استهدفتها تلك الهجرات. وتعد الدول الـ27 التي شملها استطلاع مركز بيو للأبحاث، مجتمعة، موطنًا لأكثر من نصف المهاجرين الدوليين في العالم. يقول معظم الذين شملهم الاستطلاع في هذه الدول إن بلادهم أصبحت أكثر تنوعًا خلال العشرين عامًا الماضية (بمتوسط 69%). وفي حين أن هذا التصور شائع جدًا في كندا وأوروبا والولايات المتحدة والعديد من دول آسيا والمحيط الهادئ، إلا أن عددًا أقل من الأشخاص في المناطق الأخرى يرون أن هذا التغيير يحدث في مجتمعاتهم.
موافقة كبيرة
من بين الدول التي شملها الاستطلاع، يقول اليونانيون إن بلادهم أصبحت أكثر تنوعًا (92 %). وفي جميع أنحاء أوروبا، وافق 3 من كل 4 على الأقل في السويد وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا وإيطاليا وفرنسا على الأمر.
شهدت حصص أصغر من البولنديين (61 %) والمجريين (54 %) زيادة في التنوع العرقي والديني والعرقي في بلادهم. وفي الوقت نفسه، يقول 6 من كل 10 روس إن بلادهم أصبحت أكثر تنوعًا على مدى السنوات العشرين الماضية.
في دول آسيا والمحيط الهادئ التي شملتها الدراسة، هناك انقسام واضح بين البلدان التي شهد فيها معظم الناس زيادة في التنوع والبلدان التي لا يُنظر فيها إلى هذا التغيير بشكل شائع.
ويقول ما لا يقل عن 8 من كل 10 في كوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا إن تكوين بلادهم أصبح أكثر تنوعًا. ويشاركهم هذا الرأي ما يقرب من النصف في اليابان (52 %) والفلبين (51 %) و44 % فقط في الهند. يقول ما يقرب من 4 من كل 10 أشخاص أو أكثر في كل من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية التي شملها الاستطلاع أن التركيبة العرقية والدينية والعنصرية لبلادهم أصبحت أكثر تنوعًا. هذه الدول لديها بعض من أصغر المشاركات الذين يحملون هذا الرأي بين الدول التي شملها الاستطلاع.
وفي الولايات المتحدة، يميل الأمريكيون البيض (80 %) إلى الاعتقاد بأن بلادهم أصبحت أكثر تنوعًا من الأمريكيين السود (69 %).
موضع ترحيب
على الصعيد العالمي، كانت الزيادات الملحوظة في التنوع موضع ترحيب أكثر من مقاومتها، حيث يعارض متوسط 23 % زيادة التنوع في بلدهم - فهم ينظرون إلى المزيد من التنوع باعتباره أمرًا سيئًا أو الأقل تنوعًا باعتباره أمرًا جيدًا لبلدهم - ولكن بشكل عام، يفضل عدد أكبر من الناس مجتمعًا أكثر غير متجانس (متوسط 45 %).
تفضل الأغلبية في 8 بلدان - إندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا، وإسبانيا، والسويد - مزيدًا من التنوع في بلادهم.
لدى الإندونيسيين المواقف الأكثر إيجابية تجاه التنوع بشكل عام 76 % يؤيدون زيادة التنوع و5 % فقط يعارضونه (12 % يقولون إنه لم يحدث أي تغيير، لذلك لا يمكن تصنيف مواقفهم حول ما إذا كان هذا جيدًا أم سيئًا).
دعم معتدل
هناك دعم معتدل لمواطنين أكثر تنوعًا في جميع أنحاء البلدان التي شملها الاستطلاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية.
بشكل عام، يميل مزيد من الناس إلى القول بأن مستوى التنوع في بلادهم لم يتغير في هذه البلدان مقارنة بالدول في المناطق الأخرى.
كبار السن يعارضون
في أكثر من نصف البلدان التي شملها الاستطلاع، يفضل الشباب الأصغر سنًا زيادة التنوع أكثر من كبار السن.
وتبلغ هذه الفجوة بين الأجيال أكثر من 20 نقطة مئوية في اليابان والمملكة المتحدة والمكسيك والبرازيل وأستراليا وإيطاليا.
على سبيل المثال، يدعم 17 % فقط من الإيطاليين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر زيادة التنوع، مقارنة بـ44 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عامًا.
قبول الأحزاب اليسارية
هناك أيضًا اختلافات بين الأشخاص على اليسار واليمين من الطيف السياسي في 11 دولة من أصل 18 دولة تم فيها قياس الأيديولوجية.
وفي كل بلد، يكون الأشخاص على اليسار أكثر ميلاً من أولئك الذين على اليمين إلى تفضيل مجتمع أكثر تنوعًا عرقيًا ودينيا وعنصريًا.
واتساقًا مع هذه النتيجة، فإن الأشخاص الذين لديهم آراء إيجابية تجاه عدد من الأحزاب الشعبوية اليمينية في أوروبا هم أيضًا أقل ميلاً للموافقة على زيادة التنوع في بلادهم.
ويتجلى الفارق بشكل خاص في السويد: 24 % فقط من الأشخاص الذين يفضلون الديمقراطيين السويديين يؤيدون مواطنين أكثر تنوعًا، مقارنة بـ73 % من الأشخاص الذين لديهم وجهة نظر سلبية للحزب.
في الولايات المتحدة، من المرجح أن يفضل الديمقراطيون والمستقلون الذين يميلون إلى الحزب الديمقراطي (70 %) زيادة التنوع مقارنة بالجمهوريين والمؤيدين للحزب الجمهوري (54 %).
تجانس مجتمعي
في 19 دولة من أصل 27 دولة شملها الاستطلاع، من المرجح أن يؤيد الأشخاص الحاصلون على قدر أكبر من التعليم زيادة التنوع في بلادهم.
ويمكن رؤية هذه الفجوة التعليمية في بلدان في كل منطقة شملها الاستطلاع تقريبًا، بما في ذلك جميع البلدان الأوروبية باستثناء واحدة (لا يوجد فرق في المجر) ولا سيما الفجوات الكبيرة في دول أمريكا اللاتينية التي شملها الاستطلاع.
إن ثلثي البرازيليين الحاصلين على قدر أكبر من التعليم أكثر تفضيلاً تجاه مجتمع غير متجانس على نحو متزايد، مقارنة بنحو 38% فقط من البرازيليين الحاصلين على تعليم أقل.
والمواقف في الأرجنتين والمكسيك مماثلة لتلك الموجودة في البرازيل.
وتظهر كندا والولايات المتحدة أيضًا نمطًا مماثلا. ويوافق ما يقرب من 7 من كل 10 من أولئك الذين حصلوا على قدر أكبر من التعليم على قدر أكبر من التنوع الثقافي، مقارنة بحوالي النصف في كل بلد بين أولئك الذين حصلوا على تعليم أقل.
توجد اختلافات كبيرة في التعليم حتى في البلدان التي لديها دعم إجمالي منخفض للتنوع، مثل إيطاليا وبولندا واليونان.
على سبيل المثال، يؤيد ربع اليونانيين الحاصلين على قدر أكبر من التعليم هذا التغيير في ثقافتهم، ولكن 14% فقط من اليونانيين الحاصلين على تعليم أقل يوافقون على ذلك.
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الهجرات ترفع مستوى التنوع في عدد من الدول
27 دولة شملها الاستطلاع
69 % من سكان الدول الـ27 يؤكدون أن بلدان صارت أكثر تنوعًا خلال ال20 سنة الماضية
مواطنون يقرون بالتنوع في بلدانهم خلال الـ20 سنة الماضية
92 %
اليونان
75 %
السويد
ألمانيا
إسبانيا
المملكة المتحدة
هولندا
إيطاليا
فرنسا
61 %
بولندا
60 %
روسيا
54 %
المجر
80 %
كوريا الجنوبية
أستراليا
إندونيسيا
52 %
اليابان
51 %
الفلبين
44 %
في الهند
نسب الترحيب بالتنوع
23 % يعارضون زيادة التنوع في بلدانهم
45 % يرحبون بزيادته
دول تشهد تناقضات حيال التنوع
السويد
56 % يؤيدون التنوع
30 % يعارضونه
اليونان
17 % يؤيدون
62 % يعارضون
إيطاليا
55 % يؤيدون
45 % يعارضون

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