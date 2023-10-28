المهاجرون يحققون التنوع ويقسمون المواطنين

(MENAFN
- Al Watan) أسهمت موجات الهجرة العالمية التي شهدتها العقود القليلة الماضية في زيادة التنوع في الدول التي استهدفتها تلك الهجرات. وتعد الدول الـ27 التي شملها استطلاع مركز بيو للأبحاث، مجتمعة، موطنًا لأكثر من نصف المهاجرين الدوليين في العالم. يقول معظم الذين شملهم الاستطلاع في هذه الدول إن بلادهم أصبحت أكثر تنوعًا خلال العشرين عامًا الماضية (بمتوسط 69%). وفي حين أن هذا التصور شائع جدًا في كندا وأوروبا والولايات المتحدة والعديد من دول آسيا والمحيط الهادئ، إلا أن عددًا أقل من الأشخاص في المناطق الأخرى يرون أن هذا التغيير يحدث في مجتمعاتهم.
موافقة كبيرة
من بين الدول التي شملها الاستطلاع، يقول اليونانيون إن بلادهم أصبحت أكثر تنوعًا (92 %). وفي جميع أنحاء أوروبا، وافق 3 من كل 4 على الأقل في السويد وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا وإيطاليا وفرنسا على الأمر.
شهدت حصص أصغر من البولنديين (61 %) والمجريين (54 %) زيادة في التنوع العرقي والديني والعرقي في بلادهم. وفي الوقت نفسه، يقول 6 من كل 10 روس إن بلادهم أصبحت أكثر تنوعًا على مدى السنوات العشرين الماضية.
في دول آسيا والمحيط الهادئ التي شملتها الدراسة، هناك انقسام واضح بين البلدان التي شهد فيها معظم الناس زيادة في التنوع والبلدان التي لا يُنظر فيها إلى هذا التغيير بشكل شائع.
ويقول ما لا يقل عن 8 من كل 10 في كوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا إن تكوين بلادهم أصبح أكثر تنوعًا. ويشاركهم هذا الرأي ما يقرب من النصف في اليابان (52 %) والفلبين (51 %) و44 % فقط في الهند. يقول ما يقرب من 4 من كل 10 أشخاص أو أكثر في كل من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية التي شملها الاستطلاع أن التركيبة العرقية والدينية والعنصرية لبلادهم أصبحت أكثر تنوعًا. هذه الدول لديها بعض من أصغر المشاركات الذين يحملون هذا الرأي بين الدول التي شملها الاستطلاع.
وفي الولايات المتحدة، يميل الأمريكيون البيض (80 %) إلى الاعتقاد بأن بلادهم أصبحت أكثر تنوعًا من الأمريكيين السود (69 %).
موضع ترحيب
على الصعيد العالمي، كانت الزيادات الملحوظة في التنوع موضع ترحيب أكثر من مقاومتها، حيث يعارض متوسط 23 % زيادة التنوع في بلدهم - فهم ينظرون إلى المزيد من التنوع باعتباره أمرًا سيئًا أو الأقل تنوعًا باعتباره أمرًا جيدًا لبلدهم - ولكن بشكل عام، يفضل عدد أكبر من الناس مجتمعًا أكثر غير متجانس (متوسط 45 %).
تفضل الأغلبية في 8 بلدان - إندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا، وإسبانيا، والسويد - مزيدًا من التنوع في بلادهم.
لدى الإندونيسيين المواقف الأكثر إيجابية تجاه التنوع بشكل عام 76 % يؤيدون زيادة التنوع و5 % فقط يعارضونه (12 % يقولون إنه لم يحدث أي تغيير، لذلك لا يمكن تصنيف مواقفهم حول ما إذا كان هذا جيدًا أم سيئًا).
دعم معتدل
هناك دعم معتدل لمواطنين أكثر تنوعًا في جميع أنحاء البلدان التي شملها الاستطلاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية.
بشكل عام، يميل مزيد من الناس إلى القول بأن مستوى التنوع في بلادهم لم يتغير في هذه البلدان مقارنة بالدول في المناطق الأخرى.
كبار السن يعارضون
في أكثر من نصف البلدان التي شملها الاستطلاع، يفضل الشباب الأصغر سنًا زيادة التنوع أكثر من كبار السن.
وتبلغ هذه الفجوة بين الأجيال أكثر من 20 نقطة مئوية في اليابان والمملكة المتحدة والمكسيك والبرازيل وأستراليا وإيطاليا.
على سبيل المثال، يدعم 17 % فقط من الإيطاليين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر زيادة التنوع، مقارنة بـ44 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عامًا.
قبول الأحزاب اليسارية
هناك أيضًا اختلافات بين الأشخاص على اليسار واليمين من الطيف السياسي في 11 دولة من أصل 18 دولة تم فيها قياس الأيديولوجية.
وفي كل بلد، يكون الأشخاص على اليسار أكثر ميلاً من أولئك الذين على اليمين إلى تفضيل مجتمع أكثر تنوعًا عرقيًا ودينيا وعنصريًا.
واتساقًا مع هذه النتيجة، فإن الأشخاص الذين لديهم آراء إيجابية تجاه عدد من الأحزاب الشعبوية اليمينية في أوروبا هم أيضًا أقل ميلاً للموافقة على زيادة التنوع في بلادهم.
ويتجلى الفارق بشكل خاص في السويد: 24 % فقط من الأشخاص الذين يفضلون الديمقراطيين السويديين يؤيدون مواطنين أكثر تنوعًا، مقارنة بـ73 % من الأشخاص الذين لديهم وجهة نظر سلبية للحزب.
في الولايات المتحدة، من المرجح أن يفضل الديمقراطيون والمستقلون الذين يميلون إلى الحزب الديمقراطي (70 %) زيادة التنوع مقارنة بالجمهوريين والمؤيدين للحزب الجمهوري (54 %).
تجانس مجتمعي
في 19 دولة من أصل 27 دولة شملها الاستطلاع، من المرجح أن يؤيد الأشخاص الحاصلون على قدر أكبر من التعليم زيادة التنوع في بلادهم.
ويمكن رؤية هذه الفجوة التعليمية في بلدان في كل منطقة شملها الاستطلاع تقريبًا، بما في ذلك جميع البلدان الأوروبية باستثناء واحدة (لا يوجد فرق في المجر) ولا سيما الفجوات الكبيرة في دول أمريكا اللاتينية التي شملها الاستطلاع.
إن ثلثي البرازيليين الحاصلين على قدر أكبر من التعليم أكثر تفضيلاً تجاه مجتمع غير متجانس على نحو متزايد، مقارنة بنحو 38% فقط من البرازيليين الحاصلين على تعليم أقل.
والمواقف في الأرجنتين والمكسيك مماثلة لتلك الموجودة في البرازيل.
وتظهر كندا والولايات المتحدة أيضًا نمطًا مماثلا. ويوافق ما يقرب من 7 من كل 10 من أولئك الذين حصلوا على قدر أكبر من التعليم على قدر أكبر من التنوع الثقافي، مقارنة بحوالي النصف في كل بلد بين أولئك الذين حصلوا على تعليم أقل.
توجد اختلافات كبيرة في التعليم حتى في البلدان التي لديها دعم إجمالي منخفض للتنوع، مثل إيطاليا وبولندا واليونان.
على سبيل المثال، يؤيد ربع اليونانيين الحاصلين على قدر أكبر من التعليم هذا التغيير في ثقافتهم، ولكن 14% فقط من اليونانيين الحاصلين على تعليم أقل يوافقون على ذلك.
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الهجرات ترفع مستوى التنوع في عدد من الدول
27 دولة شملها الاستطلاع
69 % من سكان الدول الـ27 يؤكدون أن بلدان صارت أكثر تنوعًا خلال ال20 سنة الماضية
مواطنون يقرون بالتنوع في بلدانهم خلال الـ20 سنة الماضية
92 %
اليونان
75 %
السويد
ألمانيا
إسبانيا
المملكة المتحدة
هولندا
إيطاليا
فرنسا
61 %
بولندا
60 %
روسيا
54 %
المجر
80 %
كوريا الجنوبية
أستراليا
إندونيسيا
52 %
اليابان
51 %
الفلبين
44 %
في الهند
نسب الترحيب بالتنوع
23 % يعارضون زيادة التنوع في بلدانهم
45 % يرحبون بزيادته
دول تشهد تناقضات حيال التنوع
السويد
56 % يؤيدون التنوع
30 % يعارضونه
اليونان
17 % يؤيدون
62 % يعارضون
إيطاليا
55 % يؤيدون
45 % يعارضون
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