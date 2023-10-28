تداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة و2914 شاحنة.

وأشار المركز – في بيان اليوم – إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32 ألفا و944 طنا شملت 3366 طن رمل و5200 طن يوريا و13 ألفا و978 طن ملح معبأ و2800 طن علف و3500 طن مولاس و4100 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44 ألفا و106 أطنان شملت 9867 طن خردة و9740 طن ذرة و2500 طن أبلاكاش و1015 طن حديد و991 طن خشب زان و6041 طن فول صويا و12 ألفا و932 طن قمح و1020 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1041 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 293 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1911 حاوية مكافئة.

وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 53 ألفا و826 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 425 ألفا و155 طنًا.

وأوضح البيان أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2573 طن قمح واتجها إلى صوامع بني سويف وكوم أبو راضي، في حين غادر قطار آخر بعد أن أفرغ 25 حاوية (40 قدما) واتجه إلى الإسكندرية.