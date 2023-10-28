تداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة و2914 شاحنة.
وأشار المركز – في بيان اليوم – إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32 ألفا و944 طنا شملت 3366 طن رمل و5200 طن يوريا و13 ألفا و978 طن ملح معبأ و2800 طن علف و3500 طن مولاس و4100 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44 ألفا و106 أطنان شملت 9867 طن خردة و9740 طن ذرة و2500 طن أبلاكاش و1015 طن حديد و991 طن خشب زان و6041 طن فول صويا و12 ألفا و932 طن قمح و1020 طن بضائع متنوعة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1041 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 293 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1911 حاوية مكافئة.
وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 53 ألفا و826 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 425 ألفا و155 طنًا.
وأوضح البيان أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2573 طن قمح واتجها إلى صوامع بني سويف وكوم أبو راضي، في حين غادر قطار آخر بعد أن أفرغ 25 حاوية (40 قدما) واتجه إلى الإسكندرية.
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