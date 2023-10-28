Saturday, 28 October 2023 11:31 GMT

تداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

10/28/2023 2:18:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة و2914 شاحنة.

وأشار المركز – في بيان اليوم – إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32 ألفا و944 طنا شملت 3366 طن رمل و5200 طن يوريا و13 ألفا و978 طن ملح معبأ و2800 طن علف و3500 طن مولاس و4100 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44 ألفا و106 أطنان شملت 9867 طن خردة و9740 طن ذرة و2500 طن أبلاكاش و1015 طن حديد و991 طن خشب زان و6041 طن فول صويا و12 ألفا و932 طن قمح و1020 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1041 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 293 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1911 حاوية مكافئة.

وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 53 ألفا و826 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 425 ألفا و155 طنًا.

وأوضح البيان أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2573 طن قمح واتجها إلى صوامع بني سويف وكوم أبو راضي، في حين غادر قطار آخر بعد أن أفرغ 25 حاوية (40 قدما) واتجه إلى الإسكندرية.

MENAFN28102023000202011048ID1107322564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث