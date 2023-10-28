مليار دولار لاقامة شبكة تصنيع زراعى فى نيجيريا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصلت نيجيريا على موافقة ثلاثية من بنك الانماء الافريقى والبنك الاسلامى الدولى والصندوق الدولى للانماء الزراعى للحصول على دعم تمويلى تأسيسى لصندوق راسماله مليار دولار لدعم التصنيع الزراعى فى نيجيريا .
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية – سيغطى نشاط الصندوق الجديد اربع وعشرون ولاية نيجيرية تعمل فى الانتاج الزراعى من اجمالى 36 ولاية تتكون منها نيجيريا الاتحادية ، وسيقدم كل من الاطراف الثلاثة 250 مليون دولار لبدء تشغيل هذا الصندوق فيما ستقدم نيجيريا 250 مليونا من موازنة الدولة .
وسيتم من خلاله انشاء محطات كبرى لمعاملة المحاصيل الزراعية تمهيدا للتصدير وهو ما يقلل الفاقد الناتج عن سوء التجميع و التخزين للحاصلات النيجيرية التى من اهمها الموالح و انواع الفاكهة السكرية و الاعشاب الطبية و العطرية و الحبوب ، و ستقام المحطات الجديدة وفق مواصفات عالمية مماثلة لتلك التى يقيم بها بنك التنمية الافريقية المحطات المماثلة فى باقى انحاء القارة الافريقية و البالغ حجم استثماراته الكلية فيها 853 مليون دولار منفردا ، و 1.5 مليار دولار مشتركا مع مبادرات تمويلية اخرى لمؤسسات دولية تستثمر فى 13 بلد افريقي .
أ ش أ
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