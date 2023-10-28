أوكرانيا: كييف قادرة على تلبية 20% من طلب الاتحاد الأوروبي على الميثان الحيوي

MENAFN - Al-Borsa News) قال نائب وزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا فيتالي هولوفنيا إن بلاده تتمتع بالقدرة على تلبية ما يصل إلى 20% من طلب الاتحاد الأوروبي على إنتاج الميثان الحيوي.

وأضاف هولوفنيا أن الاتحاد الأوروبي لديه خطط لإنتاج ما يصل إلى 35 مليار متر مكعب من الميثان الحيوي سنويا بحلول عام 2030 -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت.

ووفقا له، من المحتمل أن تلبي أوكرانيا ما يصل إلى 20٪ من هذا الطلب، حيث قال:“في إنتاج الميثان الحيوي، يمكن لأوكرانيا التنافس مع أي دولة وتقديم أرخص المواد الخام. وتمتلك أوكرانيا أكبر مساحة من الأراضي الزراعية في أوروبا، وبالتالي، واحدة من أفضل الإمكانيات في العالم لإنتاج الميثان الحيوي”.

ووفقا له، فإن إمكانات الطاقة للكتلة الحيوية في أوكرانيا تزيد عن 25 مليون طن من مكافئ النفط سنويا.

وأشار نائب الوزير إلى أن مصانع الميثان الحيوي والغاز الحيوي تنتج أيضًا الأسمدة العضوية الرئيسية اللازمة لإنعاش التربة.

وخلص بالقول إن الشركات الأوكرانية ستكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى مليار متر مكعب من الميثان الحيوي بحلول عام 2030، و16 مليار متر مكعب عام 2050.





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