أوكرانيا: كييف قادرة على تلبية 20% من طلب الاتحاد الأوروبي على الميثان الحيوي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال نائب وزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا فيتالي هولوفنيا إن بلاده تتمتع بالقدرة على تلبية ما يصل إلى 20% من طلب الاتحاد الأوروبي على إنتاج الميثان الحيوي.
وأضاف هولوفنيا أن الاتحاد الأوروبي لديه خطط لإنتاج ما يصل إلى 35 مليار متر مكعب من الميثان الحيوي سنويا بحلول عام 2030 -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت.
ووفقا له، من المحتمل أن تلبي أوكرانيا ما يصل إلى 20٪ من هذا الطلب، حيث قال:“في إنتاج الميثان الحيوي، يمكن لأوكرانيا التنافس مع أي دولة وتقديم أرخص المواد الخام. وتمتلك أوكرانيا أكبر مساحة من الأراضي الزراعية في أوروبا، وبالتالي، واحدة من أفضل الإمكانيات في العالم لإنتاج الميثان الحيوي”.
ووفقا له، فإن إمكانات الطاقة للكتلة الحيوية في أوكرانيا تزيد عن 25 مليون طن من مكافئ النفط سنويا.
وأشار نائب الوزير إلى أن مصانع الميثان الحيوي والغاز الحيوي تنتج أيضًا الأسمدة العضوية الرئيسية اللازمة لإنعاش التربة.
وخلص بالقول إن الشركات الأوكرانية ستكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى مليار متر مكعب من الميثان الحيوي بحلول عام 2030، و16 مليار متر مكعب عام 2050.
أ ش أ
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