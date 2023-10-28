((جميل موتورز)) تطرح ((جى إيه سى أمباو)) رسمياً منتصف نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستعد شركة جميل موتورز لإطلاق السيارة ((جى إيه سى أمباو))، أولى سيارات العلامة الصينية GAC رسمياً فى مصر منتصف الشهر المقبل.
وقال طارق عبداللطيف، مدير عام الشركة، إنه تم البدء فى عرض السيارة ((جى إيه سى أمباو)) للتجربة من قبل الجمهور، فى ثلاث مولات تجارية وهم ((مول كايرو فيستيفال سيتى، ومول مصر، وسيتى سنتر)) اعتبار من 26 أكتوبر الجارى وحتى 9 نوفمبر المقبل.
أشار إلى أنه يمكن للجمهور تجربة قيادة السيارة لاكتشاف مميزاتها وخصائصها، فيما يتعلق ((بالأداء والثبات اثناء التسارع على الطريق – التقنيات التكنولوجية الرائدة التى تحويها والابتكار عوامل الأمان – المواصفات الداخلية والخارجية)).
أوضح أن السيارات ((جى إيه سى أمباو)) تطرح بثلاث فئات، الأولى ((GS)) بسعر 960 ألف جنيه، والفئة الثانية ((GB)) بسعر 1.070 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GE S-style)) بسعر 1.140 مليون جنيه.
وينتمى طراز ((جى إيه سى أمباو)) لفئة السيارات السيدان الرياضية، ومزودة بمحرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة 170 حصانًا، أقصى عزم للدوران 270 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة ثنائى القابض WDCT بـ 7 سرعات. وتتسارع من 100-0 كم / ساعة فى 6.95 ثانية.
وعن الأبعاد الخارجية فتأتى بطول 4,700 مم، وعرض 1,850 مم، وارتفاع 1,432 مم، وطول قاعدة العجلات 2,736 مم، وتقدر سعة خزان الوقود بحوالى 47 لترا.
وعن أنظمة السلامة وعوامل الأمان، تم تعزيز السيارة فى جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات السلامة ((فرامل مانعة للانغلاق ABS، ايرباج فى الفئة الأولى و6 ايرباج فى الفئات الأعلى، توزيع إلكترونى لقوة الفرامل EBD، برنامج ثبات إلكترونى ESP، مثبت سرعة، مساعد فرامل هيدروليك HBA، فرامل يد كهربائية EPB، نظام التحكم بالسيارة عند صعود المنحدرات HHC، حساسات ركن خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء فى الإطارات TPMS، تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة)).
وتأتى الفئات الأعلى بتجهيزات إضافية مثل ((كاميرا خلفية، حساسات أمامية، مثبت سرعة تكيفى ACC، تحذير قبل وقوع اصطدام أمامى FCW، فرامل طوارئ أوتوماتيك AEB، مساعد للبقاء فى الحارة المرورية LKA، نظام التعرف على إشارات المرور TSR)).
وتتوفر السيارة ((جى إيه سى أمباو)) بـ 5 ألوان هي ((الأبيض، والأسود، والرمادى، ودرجتين من الأخضر))، أما عن التجهيزات الخارجية المتوفرة بها فتتضمن ((مصابيح أمامية LED، إضاءة نهارية LED وحساس للمطر حسب الفئة، إشارات فى مرايا الأبواب، خاصية تسخين وطى كهربائى لمرايا الأبواب حسب الفئة.، وتتوفر الجنوط بثلاثة مقاسات ما بين 16 و17 و18 بوصة)).
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