((جميل موتورز)) تطرح ((جى إيه سى أمباو)) رسمياً منتصف نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد شركة جميل موتورز لإطلاق السيارة ((جى إيه سى أمباو))، أولى سيارات العلامة الصينية GAC رسمياً فى مصر منتصف الشهر المقبل.

وقال طارق عبداللطيف، مدير عام الشركة، إنه تم البدء فى عرض السيارة ((جى إيه سى أمباو)) للتجربة من قبل الجمهور، فى ثلاث مولات تجارية وهم ((مول كايرو فيستيفال سيتى، ومول مصر، وسيتى سنتر)) اعتبار من 26 أكتوبر الجارى وحتى 9 نوفمبر المقبل.

أشار إلى أنه يمكن للجمهور تجربة قيادة السيارة لاكتشاف مميزاتها وخصائصها، فيما يتعلق ((بالأداء والثبات اثناء التسارع على الطريق – التقنيات التكنولوجية الرائدة التى تحويها والابتكار عوامل الأمان – المواصفات الداخلية والخارجية)).

أوضح أن السيارات ((جى إيه سى أمباو)) تطرح بثلاث فئات، الأولى ((GS)) بسعر 960 ألف جنيه، والفئة الثانية ((GB)) بسعر 1.070 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GE S-style)) بسعر 1.140 مليون جنيه.

وينتمى طراز ((جى إيه سى أمباو)) لفئة السيارات السيدان الرياضية، ومزودة بمحرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة 170 حصانًا، أقصى عزم للدوران 270 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة ثنائى القابض WDCT بـ 7 سرعات. وتتسارع من 100-0 كم / ساعة فى 6.95 ثانية.

وعن الأبعاد الخارجية فتأتى بطول 4,700 مم، وعرض 1,850 مم، وارتفاع 1,432 مم، وطول قاعدة العجلات 2,736 مم، وتقدر سعة خزان الوقود بحوالى 47 لترا.

وعن أنظمة السلامة وعوامل الأمان، تم تعزيز السيارة فى جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات السلامة ((فرامل مانعة للانغلاق ABS، ايرباج فى الفئة الأولى و6 ايرباج فى الفئات الأعلى، توزيع إلكترونى لقوة الفرامل EBD، برنامج ثبات إلكترونى ESP، مثبت سرعة، مساعد فرامل هيدروليك HBA، فرامل يد كهربائية EPB، نظام التحكم بالسيارة عند صعود المنحدرات HHC، حساسات ركن خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء فى الإطارات TPMS، تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة)).

وتأتى الفئات الأعلى بتجهيزات إضافية مثل ((كاميرا خلفية، حساسات أمامية، مثبت سرعة تكيفى ACC، تحذير قبل وقوع اصطدام أمامى FCW، فرامل طوارئ أوتوماتيك AEB، مساعد للبقاء فى الحارة المرورية LKA، نظام التعرف على إشارات المرور TSR)).

وتتوفر السيارة ((جى إيه سى أمباو)) بـ 5 ألوان هي ((الأبيض، والأسود، والرمادى، ودرجتين من الأخضر))، أما عن التجهيزات الخارجية المتوفرة بها فتتضمن ((مصابيح أمامية LED، إضاءة نهارية LED وحساس للمطر حسب الفئة، إشارات فى مرايا الأبواب، خاصية تسخين وطى كهربائى لمرايا الأبواب حسب الفئة.، وتتوفر الجنوط بثلاثة مقاسات ما بين 16 و17 و18 بوصة)).