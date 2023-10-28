مصر تقترب من استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى مع تركيا

MENAFN - Al-Borsa News) تفعيل آلية العملات الوطنية بين مصر وتركيا يعجل بحل أزمة الاستيراد

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن مصر اقتربت من الاتفاق مع تركيا على استخدام العملات المحلية فى التبادل التجاري بينهما.

وتم الاتفاق، خلال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة الأخيرة، على تبادل نقاط الاتصال من البنوك المركزية بالبلدين لتبادل المعلومات؛ والرد على الاستفسارات بهذا الخصوص، كما تم اقتراح دراسة مدى إمكانية إنشاء فروع لبنوك مصرية بتركيا والعكس.

وعقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ونظيره التركي عمر بولات؛ اجتماعا موسعا لاستعراض نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة والتى عقدت اجتماعاتها خلال يومي 24 و25 أكتوبر 2023.

وتضمنت أعمال اللجنة مناقشة دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري“رورو” ليربط بين البلدين، والتاكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات والجودة، بالاضافة لإلى تحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية، وكذا في المجال الصناعي.

ويأتى ذلك بعد أن أعادت مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية الرسمية بينهما وتعيين السفراء للمرة الأولى منذ عشر سنوات، كما تجرى مصر محادثات أيضًا مع الهند والصين وروسيا لتوسيع دائرة نظام المقايضة واستخدام العملات المحلية في التجارة البينية للحد من الاعتماد على الدولار.

قال حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن استخدام العملات الوطنية فى التبادل التجارى بين مصر وتركيا، سيساهم فى رفع الضغط عن الدولار ويساعد على تلبية احتياجات المصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج من أنقرة.

أضاف ((الشافعي)) لـ ((البورصة))، أن الاتفاقية يحب أن تسري بشكل متفق مع أهداف الدولة فى التركيز على تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة التبادل التجارى بين مصر وتركيا سجلت 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021.

أشار إلى أن المصانع تتطلع إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، بدعم من تسهيل الإفراج عن الخامات المحتجزة أو توفير الخامات من خلال دول أخرى.

أوضح أن دولة الصين هى أهم الدول التي تحتاج مصر لعقد اتفاقيات معها بشأن التبادل التجاري بالعملات المحلية كتركيا لأنها أكبر شريك تجاري للسوق المصرى خلال الفترة الحالية، الأمر الذى سيسهم فى توفير سيولة دولارية كبيرة لخزينة الدولة.

قال متى بشاى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين“تومياد”، إن الجمعية اقترحت خلال اللقاءات الأخيرة على الحكومة التواصل مع الجانب التركى بشان التواصل إلى آلية لاستخدام العملات الوطنية فى التبادل التجارى المشترك.

قال محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن التبادل التجاري بالعملات المحلية بين مصر وتركيا من شأنه أن يفتح مجالًا للمستثمرين لعقد اتفاقيات مع الشركات التركية والاعتماد بنسبة أكبر على تبادل السلع والمنتجات.

قال هانى جنينة، المحاضر فى الجامعة الأمريكية، إن صفقات التبادل التجارى بالعملة المحلية لا تحل مشكلة لكنها تقوم فى الأساس على تبادل دولتين لسلعة مقابل أخرى بما يوازى سعرها المقوم بالدولار.

أضاف أنه لذلك فهو أمر لا يغنينا إطلاقًا عن الدولار، ويعتمد أولًا وآخرًا على إنتاجية الدولة لسلعة تحتاجها الدولة الأخرى لإتمام عملية المبادلة التجارية.

أوضح أن مثل هذه الصفقات تعمل على تيسير التجارة وبالأخص الاستيراد للدول التى تعانى من أزمة شح العملة الأجنبية.

قال هشام حمدى، المحلل المالى ببنك الاستثمار نعيم، إن التبادل التجارى بالعملات المحلية بين مصر وتركيا ستساعد على تخفيف العبئ على الدولار، حيث أنها ستجعل مصر تقوم بتوفير القيمة الدولارية التى كانت تدفعها لتركيا مقابل السلع التى المستوردة منها لكنها أيضًا ستُفقد مصر القيمة الدولارية التى كانت ستحصل عليها مقابل السلع التى تصدرها إلى تركيا.

ويرى حمدى، أن الحكومة المصرية تسعى لمحاولة جعل الجنيه عملة متداولة فى السوق ومحاولة لخلق طلب عليها، نظرًا لكثرة صفقات التبادل التجارى بالعملات المحلية وعمليات تبادل العملات مع عدة دول مختلفة التى تقوم بها مصر مؤخرًا، وهناك توقعات بقيام مصر بصفقة تبادل عملات مع الصين قريبًا.

وخلال أول 7 أشهر من العام الحالى صدرت مصر لتركيا بنحو 1.5 مليار دولار فيما استوردت منها نحو 2.5 مليار دولار بعجز قيمته مليار دولار.





كتب_ عبده عطا وآية حسن البعل ويوسف شديد وتقى أيمن