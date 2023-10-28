التحوط من سعر الصرف يعزز مشتريات الأسهم على المدى القصير

رجح متعاملون وخبراء بالبورصة المصرية، أن تكون دوافع حفظ قيمة الأصول والتحوط من تذبذب سعر صرف الجنيه أو انخفاض قيمته ، محفزًا رئيسيًا لاستمرار ارتفاع مؤشرات البورصة على المدى القصير، فى ظل معدلات أحجام تداول تاريخية“بالجنيه”، لكنه يعكس وجود طلب كبير على الأسهم المصرية خلال الفترة المقبلة.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بمعدل 7.6% ليصل لأعلى إغلاق أسبوعى فى تاريخه، عند 23262 نقطة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 10.7% ، إلى مستوى 4339 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX 30 Capped بنسبة 8.75% ليكون عند مستوى 28785 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 EWI صعودًا بنحو 10.6% مغلقًا الأسبوع الماضى عند مستوى 6578 نقطة.

قال محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن سوق الأوراق المالية، أصبح زاخرًا بالإشارات الإيجابية حاليًا، وأهمها عدم تركز السيولة فى أسهم قيادية يرتفع معها المؤشر الرئيسى أو العكس.

أضاف أن الاتجاه الصاعد للمؤشرات كافة وخاصة المؤشر الرئيسى أصبح مؤهلًا لاستكمال الصعود بعد توزيع السيولة وظهور صحة الاتجاه الصاعد وأن دورة الصعود ستستمر لعدة سنوات قادمة، حتى فى حال ظهور تصحيح مؤقت.

ذكر أن المؤشر الرئيسى سيختبر مستوى 24 ألف نقطة على المدى القصير مع استمرار تبادل الأدوار بين الأسهم القيادية، موضحًا أن أغلبها يخترق مستويات مقاومة بوتيرة سريعة مع ضرورة متابعة الأداء بشكل يومى.

أوضح أنه مازال هناك فرص واعدة بأسهم قطاعات مواد البناء والعقارات بجانب أسهم قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، التى يعكس أداؤها إشارات صعود قوية على المدى المتوسط والطويل.

فيما شهد السوق قيم تداولات بنحو 176.3 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 5.03 مليار سهم، بتنفيذ 666 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع الأسبق التي بلغت قيمتها 235.6 مليار جنيه وكمية تداولات 4.2 مليار سهم، عبر 577 ألف عملية، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 7.9% إلى مستوى 1.6 تريليون جنيه.

وذكر إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن سوق الأسهم يعكس حجم الضغوط على العملة المحلية التى وصلت لأعلى مستوى لها بالسوق الموازية خلال الأسبوع الماضى، مع ملامسة سعر الدولار مستوى 47 جنيها، وفقًا لمصادر بالسوق.

أوضح أن الأسهم أصبحت أداة تحوط مماثلة للذهب والعقارات مع ظهور فرص واعدة بأسهم بعينها خاصة للشركات التى تتوسع إقليميًا وتضمن تحقيق إيرادات بعملات أجنبية للتحوط من انخفاض سعر الجنيه وأزمة توافر العملات الأجنبية بالبنوك المحلية.

رجح استمرار صعود المؤشر الرئيسى أعلى المستويات التاريخية الحالية، مع استقرار قيم التداولات اليومية أعلى مستوى 5 مليارات جنيه، وهو ما يعكس الزخم والطلب المرتفع على الأسهم، موضحًا أن أداء السوق المصرى أصبح مماثلاً لما حدث بالسوق التركى والأرجنتينى مع تخفيض سعر العملة.

أشار إلى أن الاهتمام بالأسهم التى بدأت التوسع خارجيًا أو التى تحقق إيرادات دولارية، بدأ ينافسه الاهتمام بأسهم مضاربات أو أسهم تنتظر أخبار إيجابية جديدة مثل بعض الأسهم بالقطاع العقارى.

وسجلت تعاملات الأجانب صافى شراء بقيمة 405.4 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 3.4% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه العرب، نحو البيع بصافي تعاملات بلغ 121.2 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 7.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 12.7% من تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات والأذون نحو 87.3% من التعاملات.