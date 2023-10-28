مجمعة الإجبارى: صرف تعويضات حادث القاهرة - الإسكندرية الصحراوى فور استيفاء المستندات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، أنه سيتم صرف التعويضات الخاصة بالحادث المأساوي الذي شهده طريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوى فى منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق.
وأكد فى بيان صحفي استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف التعويض فى أسرع وقت
أضاف أن المجمعة تابعت نتائج الحادث الذى وقع فيه تصادم بين مايقرب من 30 سيارة وإشتعالها، من بينهم أتوبيسات نقل جماعى وميكروباص مما تسبب في وفاة 28 شخص حتى الآن وإصابة مايقرب من 60 آخرين.
وأفادت المعاينة المبدئية للحادث أن سبب وقوع الحادث هو الشبورة المائية الكثيفة صباحاً مما أدى إلى إصطدام السيارات ببعضها وإنقلاب عدد منها وإشتعال النيران في بعضها بسبب تسرب الزيت والبنزين من بعض السيارات.
واتخذت المجمعة الإجراءات اللازمة وقامت بالرد علي استفسارات المواطنين فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المتعلقة بالتأمين الإجبارى علي المركبات.
وشدد على حرص المجمعة على وصول التعويضات لمستحقيها وتقديم جميع سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات لورثة المتوفين والمصابين.
وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد أربعون ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبى.
وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين التوجه للمقر الرئيسي للمجمعة بمحافظة الجيزة بمنطقة المهندسين أو فرعها بمحافظة الغربية، لتقديم مستنداتهم للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم.
وأكد المدير التنفيذى على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.
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