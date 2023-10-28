مجمعة الإجبارى: صرف تعويضات حادث القاهرة - الإسكندرية الصحراوى فور استيفاء المستندات

MENAFN - Al-Borsa News) كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، أنه سيتم صرف التعويضات الخاصة بالحادث المأساوي الذي شهده طريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوى فى منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق.

وأكد فى بيان صحفي استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف التعويض فى أسرع وقت

أضاف أن المجمعة تابعت نتائج الحادث الذى وقع فيه تصادم بين مايقرب من 30 سيارة وإشتعالها، من بينهم أتوبيسات نقل جماعى وميكروباص مما تسبب في وفاة 28 شخص حتى الآن وإصابة مايقرب من 60 آخرين.

وأفادت المعاينة المبدئية للحادث أن سبب وقوع الحادث هو الشبورة المائية الكثيفة صباحاً مما أدى إلى إصطدام السيارات ببعضها وإنقلاب عدد منها وإشتعال النيران في بعضها بسبب تسرب الزيت والبنزين من بعض السيارات.

واتخذت المجمعة الإجراءات اللازمة وقامت بالرد علي استفسارات المواطنين فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المتعلقة بالتأمين الإجبارى علي المركبات.

وشدد على حرص المجمعة على وصول التعويضات لمستحقيها وتقديم جميع سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات لورثة المتوفين والمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد أربعون ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبى.

وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين التوجه للمقر الرئيسي للمجمعة بمحافظة الجيزة بمنطقة المهندسين أو فرعها بمحافظة الغربية، لتقديم مستنداتهم للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم.

وأكد المدير التنفيذى على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.