الأمم المتحدة: استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة في أوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الأمم المتحدة إن العمليات الإنسانية مستمرة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة في أوكرانيا، وسط الهجمات المستمرة في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني بأن قافلة مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة وصلت إلى مجتمع هوليابول على خط المواجهة، الواقع في منطقة زابوريجيا، حاملة الأدوية ومستلزمات المأوى ومستلزمات النظافة وغيرها من المساعدات لدعم حوالي 2,000 شخص.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، متحدثا من نيويورك، إن المدينة عانت من دمار واسع النطاق ولا تزال بدون كهرباء ومياه وغاز.

وأضاف:“القافلة الإنسانية اليوم هي الثالثة عشرة هذا العام إلى منطقة زابوريجيا. لقد تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤنا من الوصول إلى ما يقرب من 30 ألف شخص هناك خلال الأشهر العشرة الماضية فقط”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت المنظمات غير الحكومية بتسليم مواد الإيواء التابعة للأمم المتحدة في غرب أوكرانيا، في أعقاب هجوم وقع يوم الأربعاء الماضي والذي ألحق أضرارًا بمئات المنازل وعشرات المدارس وغيرها من المرافق المدنية في منطقة خميلنيتسكي. وبحسب ما ورد أصيب العشرات من السكان.

وقال دوجاريك إن الإمدادات ستوفر مواد لتغطية الأسطح والنوافذ المتضررة لحماية السكان مع اقتراب فصل الشتاء. كما قدم الصليب الأحمر الأوكراني والمنظمات غير الحكومية الوطنية المساعدة الطارئة، حيث قدم الشركاء الدعم القانوني والصحة العقلية للأسر المتضررة.





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