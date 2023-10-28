((مصر للألومنيوم))..حلول فعالة لتعزيز الأرباح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تبنت شركة مصر للألومنيوم، مجموعة من الحلول لتمكين الشركة من تعزيز نمو الربحية واستدامة تحقيق إيرادات من بيع منتجاتها فى الأسواق العالمية خاصة الأوروبية، التى تشمل أهم عملائها، وفقًا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية.
اخترقت الشركة، فى إطار تلك الحلول، أسواقا جديدة مثل نيجيريا وتنزانيا وزامبيا، بالإضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائها عن طريق استهداف عملاء من لبنان والإمارات وأستراليا وبلغاريا، لتقليل المخاطر التسويقية عن طريق تنويع مصادر الدخل.
وبدأت الشركة إعادة تأهيل خطوط الإنتاج، من خلال مشروع كبير يتضمن تطوير عدة قطاعات داخل الشركة، منها قطاع خطوط إنتاج الألومنيوم، وقطاع محولات الشبكة الكهربائية، وقطاع شبكات المياه، وقطاع المسابك، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مصنع“درفلة الألومنيوم”، وتعتزم الشركة إتمام المشروع عن طريق طرح مناقصة لشركات المقاولات لإعادة تأهيل مصنع الشركة، على أن يتم تحديد شركة المقاولات فى 12 نوفمبر القادم.
وفقًا لبحوث“مباشر لتداول الأوراق المالية” فإن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 47.5% خلال العام المالى 2022-2023، يرجع إلى التعامل المرن مع تذبذب أسعار المعدن العالمية، وكذلك أسعار الخامات الرئيسية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف والتغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.
كتبت- مرام أشرف
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