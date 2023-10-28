((مصر للألومنيوم))..حلول فعالة لتعزيز الأرباح

MENAFN - Al-Borsa News) تبنت شركة مصر للألومنيوم، مجموعة من الحلول لتمكين الشركة من تعزيز نمو الربحية واستدامة تحقيق إيرادات من بيع منتجاتها فى الأسواق العالمية خاصة الأوروبية، التى تشمل أهم عملائها، وفقًا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية.

اخترقت الشركة، فى إطار تلك الحلول، أسواقا جديدة مثل نيجيريا وتنزانيا وزامبيا، بالإضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائها عن طريق استهداف عملاء من لبنان والإمارات وأستراليا وبلغاريا، لتقليل المخاطر التسويقية عن طريق تنويع مصادر الدخل.

وبدأت الشركة إعادة تأهيل خطوط الإنتاج، من خلال مشروع كبير يتضمن تطوير عدة قطاعات داخل الشركة، منها قطاع خطوط إنتاج الألومنيوم، وقطاع محولات الشبكة الكهربائية، وقطاع شبكات المياه، وقطاع المسابك، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مصنع“درفلة الألومنيوم”، وتعتزم الشركة إتمام المشروع عن طريق طرح مناقصة لشركات المقاولات لإعادة تأهيل مصنع الشركة، على أن يتم تحديد شركة المقاولات فى 12 نوفمبر القادم.

وفقًا لبحوث“مباشر لتداول الأوراق المالية” فإن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 47.5% خلال العام المالى 2022-2023، يرجع إلى التعامل المرن مع تذبذب أسعار المعدن العالمية، وكذلك أسعار الخامات الرئيسية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف والتغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.





كتبت- مرام أشرف