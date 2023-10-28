كيف يؤثر تغير عادات المستهلكين على الاقتصاد العالمي؟

MENAFN - Al-Borsa News) يبدو أن جائحة كورونا كانت ظاهرة عابرة من بعض النواحي، إذ انخفضت معدلات البطالة حول العالم الغني سريعًا إلى أدنى مستوياتها المسجلة قبل الوباء بعد ارتفاعها في 2020. واستعادت الدول الغنية مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي شهدتها قبل الوباء أيضاً في وقت قصير.

ومع ذلك، بعد مرور أكثر من عامين على إلغاء عمليات الإغلاق، يبدو أن تغييرًا واحدًا على الأقل لا يزال مستمرا، وهو تحول عادات المستهلكين في جميع أنحاء العالم الغني بشكل حاسم، وربما بشكل دائم.. لذا دعنا نقول مرحبا بكم في عصر التغيير.

في الأعوام السابقة لتفشي كورونا، ارتفعت نسبة الإنفاق الاستهلاكي المخصص للخدمات بشكل مستمر، وشهدت المجتمعات ارتفاعًا في ثرواتها مما قادها لطلب مزيد من التجارب الفاخرة والرعاية الصحية والتخطيط المالي.

ثم في 2020، انهار الإنفاق على الخدمات، بدءًا من الإقامة في الفنادق إلى قصات الشعر، بسبب عمليات الإغلاق التي فرضت للسيطرة على كوفيد، وبالتالي قفز الطلب على السلع، خاصة أجهزة الكمبيوتر ودراجات التمرين، وسط قضاء المواطنين وقتًا أكثر في منازلهم.

بعد ثلاثة أعوام، لا تزال حصة الإنفاق المخصصة للخدمات أقل من مستواها المُسجل قبل الوباء، علمًا بأن الانخفاض أكثر حدة عند مقارنته باتجاه ما قبل“كوفيد-19”. فالمستهلكون في العالم الغني ينفقون ما يصل إلى 600 مليار دولار سنويًا على الخدمات، وهذا أقل مما كان متوقعًا في 2019.

وبشكل خاص أصبح المواطنون أقل اهتمامًا بالإنفاق على الأنشطة الترفيهية التي تتم عادة خارج المنزل، بما فيها الضيافة والترفيه، وبالتالي يعاد توجيه الأموال التي تم توفيرها إلى السلع، بدءًا من السلع المعمرة مثل الكراسي والثلاجات، إلى أشياء مثل الملابس والطعام، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

لم يصبح النزوح جزءًا من ثقافة الدول التي استمر لديها الإغلاق لفترة أقل.

ففي نيوزيلندا وكوريا الجنوبية، مثلاً، يتماشى الإنفاق على الخدمات هناك مع اتجاه ما قبل“كوفيد”.. لكن سلوك الانعزال الاجتماعي أصبح مرضيًا في أماكن أخرى.

وفي جمهورية التشيك، التي تفشى فيها“كوفيد” بحدة، كان نصيب قطاع الخدمات أقل بحوالي 3 نقاط مئوية عن الاتجاه الذي كان سائدًا، وتعد الولايات المتحدة عند مستوى قريب، كما شهدت اليابان انخفاضًا بنسبة 50% في حجوزات المطاعم لترفيه العملاء والأغراض التجارية الأخرى.

يصعب التوفيق بين هذه الأرقام والواقع للوهلة الأولى.. أليس من الصعب الحصول على حجز في مطعم جيد؟ أليست الفنادق مليئة بالمسافرين مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار؟

ومع ذلك، فإن السبب الحقيقي لهذا الازدحام ليس الطلب المرتفع بشكل كبير، بل العرض المحدود.

في الوقت الحالي، يقل عدد الأشخاص الراغبين في العمل في قطاع الضيافة، إذ يظل إجمالي التوظيف في هذه القطاع في أمريكا أقل مما كان عليه في أواخر 2019.

تدل الاضطرابات التي نتجت عن تفشي الوباء على أن العديد من الفنادق والمطاعم التي كان من المفترض افتتاحها في عامي 2020 و2021 لم تفعل ذلك أبدًا، كما لم يرتفع عدد الفنادق في بريطانيا، البالغ نحو 10 آلاف منذ 2019.

تلاحظ الشركات التحول في سلوك المستهلك.

فقد لاحظ أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة“داردن ريستورنس”، التي تدير أحد أرقى سلاسل المطاعم في أمريكا والتي تحمل اسم“أوليف جاردن”، في مكالمة هاتفية حديثة بشأن الأرباح، أن“نسبة حركة العملاء تدور في نطاق الـ80% عند مقارنتها بأوقات ما قبل كوفيد”.

ويلاحظ المستثمرين ذلك أيضًا، إذ يتتبع بنك“جولدمان ساكس” أسعار أسهم الشركات التي تحقق استفادة عندما يبقى الناس في منازلهم، مثل شركات التجارة الإلكترونية، وتلك التي تزدهر عندما يخرج الناس من منازلهم، مثل شركات الطيران، وحتى اليوم، ينظر السوق بشكل إيجابي إلى الشركات التي تخدم المقيمين في المنزل.

لماذا يستمر التغير في سلوك المستهلك؟

يتعلق السبب الأول باحتمالية استمرار شعور البعض بالخوف من العدوى، سواء بفيروس كورونا أو أي شيء آخر.

ففي جميع أنحاء العالم الغني، يستبدل المواطنون وسائل النقل العام المزدحمة بالخصوصية في سياراتهم الخاصة.

وفي بريطانيا، يتماشى استخدام السيارات مع معايير ما قبل كوفيد-19، فيما يظل استخدام وسائل النقل العام منخفضا للغاية.

يبدو الناس أيضًا أقل حرصًا على اللجوء للخدمات الشخصية والقريبة.

ففي أمريكا، انخفض الإنفاق على تصفيف الشعر والعناية الشخصية بنسبة 20% عن اتجاه ما قبل“كوفيد-19′′، فيما ارتفع الإنفاق على مستحضرات التجميل والعطور ومستحضرات الأظافر بمقدار الربع.

السبب الثاني يتعلق بأنماط العمل، إذ يقول سيفات جيراي أكسوي من جامعة“كينجز كوليدج” في لندن وزملائه ، إن المواطنين في جميع أنحاء العالم الغني يعملون الآن حوالي يوم واحد في الأسبوع من المنزل.

وهذا يقلل الطلب على الخدمات التي تُشترى عندما تكون في المكتب، بما في ذلك وجبات الغداء، ويزيد الطلب على السلع التي يمكنك صنعها بنفسك.

العام الماضي، أنفق الإيطاليون 34% أكثر على الأواني الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية مقارنة بعام 2019.

يتعلق السبب الثالث بالقيم، إذ تشير بيانات رسمية صادرة عن الولايات المتحدة،إلى أن الناس ناموا خلال العام الماضي حوالي 11 دقيقة أكثر مما فعلوه في 2019، كما أنفقوا أقل على النوادي التي تتطلب العضوية والأنشطة الاجتماعية الأخرى، وأكثر على الأنشطة الفردية، مثل البستنة والمجلات والحيوانات الأليفة.