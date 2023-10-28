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وزير الري يؤكد دعم مصر لجنوب السودان في تنفيذ المشروعات التنموية

10/28/2023 2:17:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري دعم مصر الدائم لدولة جنوب السودان في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين بجنوب السودان.. مشيرا إلى اتخاذ مصر العديد من الخطوات لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأخير للجنة الفنية المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء لوزير الري مع نظيره الجنوب سوداني بال ماي دينج، قبيل انطلاق فعاليات“أسبوع القاهرة السادس للمياه” غدا الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور سويلم إن اللقاءات الدورية بين الوزيرين دليل على العلاقات العميقة التي تربط مصر بجنوب السودان، وآخرها الاجتماع الأخير في سبتمبر الماضي، والذي كان اجتماعا مثمرا يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن مصر ساهمت بإنشاء 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية وجاري تنفيذ 8 محطات أخرى، وإنشاء 4 سدود لحصاد مياه الأمطار، وتطهير المجاري المائية من الحشائش المائية لخدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات، وكذلك الاهتمام بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر، وكذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات.

وتوجه سويلم بالدعوة لنظيره الجنوب سوداني لمشاركة ممثلين عن بلاده في اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة“AWARe” والمزمع عقدها بعد غد الإثنين، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه .. مشيرا إلى أن مصر بدأت في صياغة خطة عمل للمبادرة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وحتى موعد انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، والذي سيتم خلاله تنظيم اجتماع وزاري بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل.

من جهته، أكد بال ماي دينج حرصه على استمرار وتعزيز علاقات التعاون بين جنوب السودان ومصر في كافة المجالات.


أ ش أ

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