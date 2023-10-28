وزير الري يؤكد دعم مصر لجنوب السودان في تنفيذ المشروعات التنموية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري دعم مصر الدائم لدولة جنوب السودان في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين بجنوب السودان.. مشيرا إلى اتخاذ مصر العديد من الخطوات لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأخير للجنة الفنية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء لوزير الري مع نظيره الجنوب سوداني بال ماي دينج، قبيل انطلاق فعاليات“أسبوع القاهرة السادس للمياه” غدا الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الدكتور سويلم إن اللقاءات الدورية بين الوزيرين دليل على العلاقات العميقة التي تربط مصر بجنوب السودان، وآخرها الاجتماع الأخير في سبتمبر الماضي، والذي كان اجتماعا مثمرا يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأضاف أن مصر ساهمت بإنشاء 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية وجاري تنفيذ 8 محطات أخرى، وإنشاء 4 سدود لحصاد مياه الأمطار، وتطهير المجاري المائية من الحشائش المائية لخدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات، وكذلك الاهتمام بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر، وكذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات.
وتوجه سويلم بالدعوة لنظيره الجنوب سوداني لمشاركة ممثلين عن بلاده في اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة“AWARe” والمزمع عقدها بعد غد الإثنين، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه .. مشيرا إلى أن مصر بدأت في صياغة خطة عمل للمبادرة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وحتى موعد انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، والذي سيتم خلاله تنظيم اجتماع وزاري بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل.
من جهته، أكد بال ماي دينج حرصه على استمرار وتعزيز علاقات التعاون بين جنوب السودان ومصر في كافة المجالات.
أ ش أ
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