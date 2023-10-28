نجم الدين تدشن خط إنتاج للسبائك والجنيهات الذهبية بطاقة 100 ألف أوقية شهريًا

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمود نجم الدين، رئيس مجلس إدارة مركز نجم الدين لتجارة الذهب والفضة الخام، إن الشركة قامت بتدشين خط إنتاج جديد للسبائك والجنيهات الذهبية.

وأضاف نجم الدين، أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للخط الجديد تصل إلى 100 ألف أوقية شهريا من السبائك والجنيهات الذهبية.

وتابع نجم الدين:“الاستثمار فى الذهب سيتم من خلال مرحلتين، الأولى فى السبائك والجنيهات الذهبية، والمرحلة الثانية ستكون إنتاج المشغولات الذهبية والتى من المقرر أن تبدأ بعد 6 شهور”.

وأشار إلى أن الشركة بدأت الاستثمار فى سوق الفضة خلال الفترة الماضية، قبل أن تضع خطتها للتوسع فى سوق الذهب.