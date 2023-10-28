نجم الدين تدشن خط إنتاج للسبائك والجنيهات الذهبية بطاقة 100 ألف أوقية شهريًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمود نجم الدين، رئيس مجلس إدارة مركز نجم الدين لتجارة الذهب والفضة الخام، إن الشركة قامت بتدشين خط إنتاج جديد للسبائك والجنيهات الذهبية.
وأضاف نجم الدين، أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للخط الجديد تصل إلى 100 ألف أوقية شهريا من السبائك والجنيهات الذهبية.
وتابع نجم الدين:“الاستثمار فى الذهب سيتم من خلال مرحلتين، الأولى فى السبائك والجنيهات الذهبية، والمرحلة الثانية ستكون إنتاج المشغولات الذهبية والتى من المقرر أن تبدأ بعد 6 شهور”.
وأشار إلى أن الشركة بدأت الاستثمار فى سوق الفضة خلال الفترة الماضية، قبل أن تضع خطتها للتوسع فى سوق الذهب.
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