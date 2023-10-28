إكسبولينك تدعو 150 مشترياً دولياً لمعرض ديستنيشن أفريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعت جمعية المصدرين المصريين“إكسبولينك” 150 مشترياً دولياً لمعرض“ديستنيشن أفريكا” المرتقب إقامته بأرض المعارض، نوفمبر المقبل.
قال محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنَّ النسخة السابعة من المعرض التى يتم تنظيمها بالتعاون مع المجلس التصديرى للغزل والنسيج سيشارك فيها 85 عارضاً من 5 دول أفريقية، مقارنة بنحو 60 عارضاً النسخة الماضية.
أضاف قاسم لـ((البورصة))، أن المعرض يستهدف عقد لقاءات بين العارضين والمشترين لفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية والأفريقية بالأسواق الدولية.
ووفقاً لقاسم، يأتى تنظيم الملتقى ضمن خطة الجمعية لدعم جهود الحكومة فى الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أن الجمعية بصدد الترتيب لإطلاق بعثة تجارية إلى إسبانيا بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى مدريد، خلال الفترة المقبلة، فيما تم تنظيم عدد من البعثات إلى المملكة العربية السعودية، وزامبيا، وتنزانيا، مؤخراً.
ووقعت الجمعية، مؤخراً، بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجارى؛ لدعم الترويج للصادرات المصرية فى الخارج، من خلال تبادل المعلومات والخبرات المختلفة إضافة لوضع المنشآت الصناعية المصرية على خريطة المنافسة الدولية.
يذكر أن جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) هى منظمة أهلية غير حكومية، الهدف منها تمكين المصدرين المصريين من خلال التواجد بفاعلية فى الأسواق العالمية عن طريق الترويج وتنمية الصادرات، وتنظيم البعثات التجارية، والمشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة، واستقدام المشترين الدوليين.
ونجحت الجمعية منذ تأسيسها على مدار الـ25 عاماً فى توفير 30 ألف فرصة تصديرية، وجذب نحو 5500 مشتر دولى، بجانب مشاركتها فى 541 معرضاً دولياً، كما نظمت 70 بعثة تجارية إلى مختلف دول العالم.
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