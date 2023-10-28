إكسبولينك تدعو 150 مشترياً دولياً لمعرض ديستنيشن أفريكا

MENAFN - Al-Borsa News) دعت جمعية المصدرين المصريين“إكسبولينك” 150 مشترياً دولياً لمعرض“ديستنيشن أفريكا” المرتقب إقامته بأرض المعارض، نوفمبر المقبل.

قال محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنَّ النسخة السابعة من المعرض التى يتم تنظيمها بالتعاون مع المجلس التصديرى للغزل والنسيج سيشارك فيها 85 عارضاً من 5 دول أفريقية، مقارنة بنحو 60 عارضاً النسخة الماضية.

أضاف قاسم لـ((البورصة))، أن المعرض يستهدف عقد لقاءات بين العارضين والمشترين لفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية والأفريقية بالأسواق الدولية.

ووفقاً لقاسم، يأتى تنظيم الملتقى ضمن خطة الجمعية لدعم جهود الحكومة فى الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وأشار إلى أن الجمعية بصدد الترتيب لإطلاق بعثة تجارية إلى إسبانيا بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى مدريد، خلال الفترة المقبلة، فيما تم تنظيم عدد من البعثات إلى المملكة العربية السعودية، وزامبيا، وتنزانيا، مؤخراً.

ووقعت الجمعية، مؤخراً، بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجارى؛ لدعم الترويج للصادرات المصرية فى الخارج، من خلال تبادل المعلومات والخبرات المختلفة إضافة لوضع المنشآت الصناعية المصرية على خريطة المنافسة الدولية.

يذكر أن جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) هى منظمة أهلية غير حكومية، الهدف منها تمكين المصدرين المصريين من خلال التواجد بفاعلية فى الأسواق العالمية عن طريق الترويج وتنمية الصادرات، وتنظيم البعثات التجارية، والمشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة، واستقدام المشترين الدوليين.

ونجحت الجمعية منذ تأسيسها على مدار الـ25 عاماً فى توفير 30 ألف فرصة تصديرية، وجذب نحو 5500 مشتر دولى، بجانب مشاركتها فى 541 معرضاً دولياً، كما نظمت 70 بعثة تجارية إلى مختلف دول العالم.