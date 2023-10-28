((تصديرى الطباعة والتغليف)) يبحث مع وفود تركية وهندية شراء المنتجات المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يبحث المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، خلال لقاءات ثنائية مع وفود من دولتى تركيا والهند، فتح أسواق تصديرية جديدة فى بلادهما؛ لزيادة صادرات منتجات القطاع.
قال نديم إلياس، رئيس المجلس، إنَّ اللقاءات الثنائية تأتى من خلال زيارة تلك الوفود المعرض الدولى السنوى للقطاع المنعقد من 28 إلى 30 أكتوبر الجارى، ومن المتوقع أن ترتفع صادرات الطباعة والتغليف والورق إلى تلك الأسواق قريباً.
أضاف أن هذه اللقاءات تسهم فى فتح قنوات للتواصل من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، والوقوف على مستجدات الصناعة.
أوضح ((إلياس))، أن النسخة الثانية من الملتقى الدولى للصناعة تحظى بدعم كبير من الدولة؛ حيث يتحمل المعرض الدولى للصناعة تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض.
وسجلت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق، خلال النصف الأول من العام الجارى، 425 مليون دولار، مقارنة بـ600 مليون دولار عن الفترة نفسها من 2022.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا أبزر الدول المستقبلة للمنتجات المصرية، وفقاً للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف.
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