((تصديرى الطباعة والتغليف)) يبحث مع وفود تركية وهندية شراء المنتجات المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) يبحث المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، خلال لقاءات ثنائية مع وفود من دولتى تركيا والهند، فتح أسواق تصديرية جديدة فى بلادهما؛ لزيادة صادرات منتجات القطاع.

قال نديم إلياس، رئيس المجلس، إنَّ اللقاءات الثنائية تأتى من خلال زيارة تلك الوفود المعرض الدولى السنوى للقطاع المنعقد من 28 إلى 30 أكتوبر الجارى، ومن المتوقع أن ترتفع صادرات الطباعة والتغليف والورق إلى تلك الأسواق قريباً.

أضاف أن هذه اللقاءات تسهم فى فتح قنوات للتواصل من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، والوقوف على مستجدات الصناعة.

أوضح ((إلياس))، أن النسخة الثانية من الملتقى الدولى للصناعة تحظى بدعم كبير من الدولة؛ حيث يتحمل المعرض الدولى للصناعة تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض.

وسجلت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق، خلال النصف الأول من العام الجارى، 425 مليون دولار، مقارنة بـ600 مليون دولار عن الفترة نفسها من 2022.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا أبزر الدول المستقبلة للمنتجات المصرية، وفقاً للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف.