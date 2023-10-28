أسعار الأعلاف ترتفع بين 5 و10 آلاف جنيه للطن خلال أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) استمرت أسعار الأعلاف فى الزيادة مضيفة ما بين 5 و10 آلاف جنيه للطن منذ بداية الشهر الحالى.

قال محمود العنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن لـ”البورصة”، إن قطاع الدواجن تأثر بالزيادة التى شهدها السعر غير الرسمى للدولار على مدار اليومين الماضيين، مما ادى الى زيادة أسعار الخامات والأعلاف، مشيرا إلى أن الدولة بدأت فى التدخل للحد من ارتفاع السعر الغير رسمى ومن المتوقع أن يشهد القطاع تحسنا ملحوظا قريبا ودخول المربين من جديد عقب انخفاض أسعار خامات الأعلاف من الذرة والوصويا.

من جانبه، قال مصدر بالبورصة السلعية أن البورصة مستمرة فى طرح الذرة الصفراء من خلال الجلسات وقد تم طرح 100 الف طن منذ بداء التداول عليها فى شهر أبريل الماضى، لافتا إلى أن خر سعر بيعى نهاية الأسبوع الماضى 13 ألف جنيه وهو سعر منخفض مقارنة بأسعار السوق الحر.

وقال عادل الدماصى رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن سعر الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى سجل أمس السبت نحو 15.5 ألف جنيه بدلا من 10.5 ألف جنيه مطلع الشهر الجارى، بينما سجل الأوكرانى نحو 14.5 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه خلال نفس المدة كما سجلت الصويا الـ 44 % نحو 31 ألف جنيه بدلا من 22 ألف جنيه والـ 46 % نحو 33 ألف جنيه بدلا من 23 ألف جنيه.

وأعلنت شركة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة أمس السبت زيادة أسعار أعلاف المجد 600 جنيه لجميع الأصناف وزيادة أسعار أعلاف الماشية 400 جنيه، ليسجل سعر البادى سوبر 23% نحو 21.8 ألف جنيه ونامى سوبر 21% نحو 21.7 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 21.6 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 21 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 20.8 ألف جنيه.

كما أعلنت شركة الأبرار لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة الجمعة الماضية زيادة أسعارها 1000 جنيه لجميع الأصناف ليسجل بادى سوبر 23 % نحو 23 ألف جنيه ونامى سوبر 21% نحو 22.9 ألف جنيه وناهى سوبر 19% 22.8 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 21.8 ألف جنيه.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإفراج عن 205 ألاف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 100 مليون دولار خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر الجارى، بالتنسيق مع البنك المركزى، وفى ظل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

وقال القصير، إن الإفراج شمل 171 ألف طن من الذرة وحوالى 34 ألف طن من فول الصويا، وأيضًا إضافات أعلاف، ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 19 أكتوبر الجارى 8.3 مليون طن بإجمالى مبلغ 4 مليارات دولار.