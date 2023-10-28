أسعار الأعلاف ترتفع بين 5 و10 آلاف جنيه للطن خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استمرت أسعار الأعلاف فى الزيادة مضيفة ما بين 5 و10 آلاف جنيه للطن منذ بداية الشهر الحالى.
قال محمود العنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن لـ”البورصة”، إن قطاع الدواجن تأثر بالزيادة التى شهدها السعر غير الرسمى للدولار على مدار اليومين الماضيين، مما ادى الى زيادة أسعار الخامات والأعلاف، مشيرا إلى أن الدولة بدأت فى التدخل للحد من ارتفاع السعر الغير رسمى ومن المتوقع أن يشهد القطاع تحسنا ملحوظا قريبا ودخول المربين من جديد عقب انخفاض أسعار خامات الأعلاف من الذرة والوصويا.
من جانبه، قال مصدر بالبورصة السلعية أن البورصة مستمرة فى طرح الذرة الصفراء من خلال الجلسات وقد تم طرح 100 الف طن منذ بداء التداول عليها فى شهر أبريل الماضى، لافتا إلى أن خر سعر بيعى نهاية الأسبوع الماضى 13 ألف جنيه وهو سعر منخفض مقارنة بأسعار السوق الحر.
وقال عادل الدماصى رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن سعر الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى سجل أمس السبت نحو 15.5 ألف جنيه بدلا من 10.5 ألف جنيه مطلع الشهر الجارى، بينما سجل الأوكرانى نحو 14.5 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه خلال نفس المدة كما سجلت الصويا الـ 44 % نحو 31 ألف جنيه بدلا من 22 ألف جنيه والـ 46 % نحو 33 ألف جنيه بدلا من 23 ألف جنيه.
وأعلنت شركة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة أمس السبت زيادة أسعار أعلاف المجد 600 جنيه لجميع الأصناف وزيادة أسعار أعلاف الماشية 400 جنيه، ليسجل سعر البادى سوبر 23% نحو 21.8 ألف جنيه ونامى سوبر 21% نحو 21.7 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 21.6 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 21 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 20.8 ألف جنيه.
كما أعلنت شركة الأبرار لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة الجمعة الماضية زيادة أسعارها 1000 جنيه لجميع الأصناف ليسجل بادى سوبر 23 % نحو 23 ألف جنيه ونامى سوبر 21% نحو 22.9 ألف جنيه وناهى سوبر 19% 22.8 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 21.8 ألف جنيه.
وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإفراج عن 205 ألاف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 100 مليون دولار خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر الجارى، بالتنسيق مع البنك المركزى، وفى ظل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
وقال القصير، إن الإفراج شمل 171 ألف طن من الذرة وحوالى 34 ألف طن من فول الصويا، وأيضًا إضافات أعلاف، ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 19 أكتوبر الجارى 8.3 مليون طن بإجمالى مبلغ 4 مليارات دولار.
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